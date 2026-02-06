Свежие скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - водоемы

Разработчики SCS Software поделились некоторыми озерами, реками и другими водоемами, которые вы сможете открыть для себя в грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator. От городской атмосферы Чикаго на берегу озера до спокойных болот и водохранилищ южнее, Иллинойс предлагает удивительное разнообразие водных путей, которые дизайнеры карт воссоздали. Давайте посмотрим на некоторые из них!

Озеро Мичиган и пляжи Чикаго

Одной из самых знаковых достопримечательностей штата является озеро Мичиган, одно из пяти Великих озер Северной Америки. Это второе по объему и второе по глубине из Великих озер, что делает его поистине впечатляющим пресноводным пространством, которое кажется почти бесконечным.

Путешествуя по улицам Чикаго, вы сможете полюбоваться видами озера и проехать мимо Лейкфронт-парка, являющегося частью живописной набережной вдоль озера Мичиган. Вы также сможете увидеть один из многочисленных бесплатных общественных пляжей вдоль озера Мичиган - пляж Оук-стрит, популярный городской песчаный пляж, расположенный прямо на фоне небоскребов Чикаго, где жители и гости города могут наслаждаться купанием, загорать и отдыхать, если не слишком ветрено!

Озера, водохранилища и плотины

В Иллинойсе также находится множество озер и водохранилищ, многие из которых служат популярными зонами отдыха, а также обеспечивают близлежащие города и инфраструктуру.

В южной части штата вы найдете озеро Ренд, известное водохранилище, окруженное лесами и открытой местностью. Также была воссоздана плотина на озере Ренд, построенная Инженерным корпусом армии США в 1972 году.

Неподалеку от плотины вы также сможете полюбоваться видами других озер, включая озеро Литл-Грасси и озеро Крэб-Орчард, которое является национальным заповедником дикой природы и крупнейшим из трех заповедниковых озер штата. Вдоль трассы I-70 вы также проедете над озером Хайленд-Сильвер, которое служит основным источником воды для города Хайленд и других окрестных населенных пунктов.

Реки, болота и топи

Помимо озер, Иллинойс полон водных путей, формирующих его ландшафт. Водители, направляющиеся по южным районам штата, смогут увидеть реку Кэш, известную своей уникальной водно-болотной средой и густой растительностью, что придает этому региону совершенно иную атмосферу по сравнению с более плоскими северными участками.

Во время поездки по трассе IL-3 через реку Кэш вы даже можете увидеть старый деревянный эстакадный мост - остатки старой железной дороги Illinois Central Railroad, исторической американской железной дороги, основанной в 1851 году и известной своим маршрутом с севера на юг, соединяющим Великие озера с Мексиканским заливом.

Вы также сможете проехать мимо других значимых водоемов, таких как ручей Сандаски, расположенный вдоль восточного берега озера Ренд. А для тех, кто любит замечать мелкие детали во время поездки, обратите внимание на такие объекты, как пруд Хэтфилд/Маккой, а также болотистые и заболоченные участки, вдохновленные реальными пейзажами, расположенные недалеко от Мемориального моста Марка Твена, которые являются частью комплекса национальных заповедников дикой природы Грейт-Ривер в Иллинойсе.