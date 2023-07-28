Свежие скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator - Додж-Сити ©

Додж-Сити - знаменитый город Дикого Запада, долгое время служивший границей и воротами во многие районы.

В результате здесь развилась процветающая экономика, основанная на переработке крупного рогатого скота, которая продолжается и по сей день, а местная экономическая цепочка включает в себя пищевую фабрику, аукцион скота и животноводческую ферму. История Дикого Запада города также проявляется в наличии хорошо развитой местной железной дороги, которая имеет большое значение в городе и во всем Канзасе.

В центре города стоит историческое здание железнодорожного вокзала, которое видно со всех сторон, если посетить близлежащее железнодорожное депо. Городская железная дорога и наследие Дикого Запада также отмечены в музее Дикого Запада, в котором выставлен исторический локомотив. Другие склады в этом районе включают пищевое производство, возвышающееся над рядом заведений быстрого питания, элеватор, торговый центр, а за городом - химический завод и строительство ветряной турбины (типично для региона).

В целом Додж-Сити делится на три основных направления: