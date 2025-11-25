Свежие скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - Эйвери-Айленд

В округе Иберия на юге Луизианы расположен остров Эйвери - одно из самых уникальных мест региона. Сегодня разработчики рассказали об этом уникальном месте, которое они воплотили в новом дополнении Луизиана для American Truck Simulator.

Окруженный болотами и протоками, остров Эйвери славится своей пышной растительностью, дубами и густой зеленью, которую специалисты по растительности и ресурсам воссоздали практически в мельчайших деталях. Этот район также является домом для множества диких животных. Будьте внимательны, исследуя остров, ведь вы можете увидеть таких животных, как белая цапля, белохвостый олень и даже американский аллигатор!

Остров Эйвери - это не просто природный уголок, но и богатая история. В середине XIX века остров стал домом для семьи Макилхенни, которая заложила основы традиций выращивания перца и приготовления соусов, которые впоследствии получили всемирное признание.

Это наследие продолжает формировать остров и сегодня, поскольку на острове Эйвери продолжается давнее производство острых соусов, игравшее ключевую роль в самобытности региона на протяжении поколений. Его огромный подземный соляной купол обеспечивал необходимую минеральную базу для консервирования и ферментации перцев, а тёплый и влажный климат на поверхности создал идеальные условия для выращивания острых сортов.

Со временем работающие на острове совершенствовали свои методы, выдерживая перечное пюре в деревянных бочках и разрабатывая технологии, которые впоследствии распространились далеко за пределы региона. Это богатое наследие оставило несомненный след в культуре, экономике острова и его репутации одного из самых культовых мест производства острых соусов в США.

Чтобы представить эту знаковую и важную отрасль в American Truck Simulator, разработчики воссоздали ее с помощью игрового бренда Flavorfair - островной пищевой фабрики, где вы сможете перевозить знаменитый острый соус Халапеньо с острова Эвери по всем США.

Релиз дополнения Луизиана состоится уже 4 декабря 2025 года!