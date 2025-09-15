Свежие скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - города

Путешествуя по American Truck Simulator, вы увидите всё: от крупных промышленных центров до тихих сельских поселений. Сегодня вы узнаете о нескольких уникальных городах и небольших поселениях, которые можно будет увидеть и посетить в рамках предстоящего дополнения Луизиана. В путь!

Ферридей



Расположенный недалеко от реки Миссисипи, Ферридей предлагает заглянуть в жизнь небольшого городка Луизианы. Исторически известный своим сельскохозяйственным прошлым, Ферридей предлагает водителям более спокойный ритм жизни по сравнению с крупными городами штата. Одна из самых узнаваемых достопримечательностей - Первая баптистская церковь, которая издавна является центром городской жизни. Благодаря сельской местности и близости к близлежащим дорогам, Ферридей станет отличным местом для остановки во время вашего путешествия.

Растон



Растон, расположенный на севере, часто называют центром образования и местной культуры. Здесь находится Луизианский технологический университет, что придаёт городу оживлённую атмосферу, несмотря на его скромные размеры. Дальнобойщики также обратят внимание на окружающие сельскохозяйственные угодья и промышленные предприятия, которым необходимо постоянное транспортное сообщение. По пути вы можете увидеть такие известные местные достопримечательности, как церковь Бридж-Комьюнити и один из исторических банков города.

Нью-Иберия



Нью-Иберия, один из самых известных городов южной Луизианы, богат историей и самобытностью. Расположенный недалеко от побережья Мексиканского залива, этот поселок окружен полями сахарного тростника и водными путями, что делает его важной частью сельского хозяйства и судоходства региона. Водители также увидят пожарную часть Нью-Иберии - городскую достопримечательность, обслуживающую город с 1991 года.

Бастроп



Дальше на север вы встретите Бастроп - поселение, сформировавшееся благодаря лесному и сельскому хозяйству. Этот район издавна связан с производством бумаги и изделий из дерева и игроки наверняка заметят влияние промышленности, проезжая мимо. Здесь представлены такие достопримечательности, как здание суда округа Морхаус, местный банк и общественная поликлиника. Хотя Бастроп меньше некоторых крупных городов Луизианы, он обладает яркой индивидуальностью!

Абвиль



Известный как ворота к прибрежным водно-болотным угодьям Луизианы, Абвиль полон очарования и южного духа. Водители найдут его в окружении плодородных сельскохозяйственных угодий и водных путей, а центр города подчёркивает его каджунские корни. Среди выдающихся достопримечательностей – здание суда округа Вермилион, Первая баптистская церковь, исторический дом Колдуэлла и методистская церковь. Все они отражают культурное и архитектурное наследие города. Близость к побережью и близлежащим сельскохозяйственным предприятиям делает его заметным дополнением к городу.

