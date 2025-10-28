Свежие скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - новые уникальные склады

Разработчики SCS Software показали новые кастомные склады, куда и с которых вам предстоит возить грузы в новом дополнении Луизиана для American Truck Simulator.

Эти склады были созданы дизайнерами карт с использованием различных ресурсов, что придало каждому из них уникальный облик. Каждый из них вдохновлён реальными локациями штата Пеликан. Сегодня вы увидите ещё пять из них: два речных порта, одну верфь, одну соляную шахту и зерновой элеватор.

Речные порты Луизианы являются важнейшими связующими звеньями между внутренними районами Америки и Персидским заливом. Порт Большого Батон-Ружа, самый северный глубоководный порт на Миссисипи, входит в число самых загруженных в США, переваливая сельскохозяйственную продукцию, сыпучие материалы и многое другое. Для дальнобойщиков это важный транспортный узел, где пересекаются речные, железнодорожные и автомобильные сети, обеспечивая круглосуточную перевозку грузов.



На юго-западе порт Лейк-Чарльз соединяется с Персидским заливом через судоходный канал Калкасье и играет ключевую роль в энергетической и промышленной торговле Луизианы, через терминалы которой проходит широкий спектр товаров.

Судостроительные верфи десятилетиями были краеугольным камнем офшорной и морской промышленности штата. Эти предприятия, известные строительством и обслуживанием буксиров, земснарядов и судов вспомогательного обслуживания, обеспечивают бесперебойную работу морских судов в Мексиканском заливе. Грузоперевозчикам, обслуживающим эти верфи, часто приходится перевозить всё необходимое для работы: от деталей до оборудования!

Под поверхностью Луизианы залегает один из старейших природных ресурсов – соль. Огромные соляные купола региона, например, близ Лафайета и острова Эйвери, разрабатываются с XIX века и продолжают обеспечивать потребности различных отраслей промышленности – от производства продуктов питания до химической промышленности. Для водителей грузовиков эти шахты – это постоянный источник работы, связанный с перевозкой грузов и оборудования, необходимых для работы шахт.

Новый Орлеан, расположенный в устье Миссисипи, уже более века служит важнейшим пунктом экспорта американской сельскохозяйственной продукции. Его огромные элеваторы принимают тонны пшеницы, кукурузы и сои, доставляемых грузовиками и баржами со Среднего Запада, а затем загружаются на морские суда. Эти объекты являются символами торгового наследия Луизианы.

