Свежие скриншоты из будущего DLC Луизиана для American Truck Simulator - стрит-арт и статуи

Луизиана богата стрит-артом, яркими фресками и впечатляющими статуями - и команды по созданию объектов и карт черпали из них вдохновение для предстоящего дополнения к American Truck Simulator. Сегодня разработчики поближе познакомят вас с некоторыми из этих творческих работ!

Стрит-арт



Яркие муралы и стрит-арт Луизианы привносят ещё больше красок и жизни в штат Пеликан. Путешествуя по нему на своём грузовике, будьте внимательны: возможно, вы заметите мурал «Познайте Растон» на одном из городских зданий с персиками на заднем плане.

В Мэнсфилде вы увидите две фрески, обе с изображением американского флага, но с совершенно разной тематикой: одна передает дух бейсбольного матча, а другая изображает самолет. В Шривпорте вас ждут еще две фрески: одна - яркая, красочная, наполненная разнообразными образами, а другая занимает всю стену высотного здания на заднем плане.

И это ещё не всё - вы обнаружите росписи и в других городах, от Лафайета и Батон-Ружа до Хоумы. Так что в следующий раз, когда будете перевозить груз через Луизиану, обязательно оглянитесь вокруг и полюбуйтесь искусством, которое делает этот штат ещё более уникальным!

Статуи



А теперь давайте посмотрим на некоторые из статуй, которые разработчики воссоздали для этого дополнения. Исследуя улицы Батон-Ружа, вы наткнётесь на статую Христофора Колумба на площади Колумба - дань уважения знаменитому мореплавателю, чьи трансатлантические путешествия открыли путь европейцам к исследованию Америки.

Если вы отправитесь оттуда на запад по шоссе I-10, то увидите Центр обслуживания ветеранов Атчафалайя, где расположен скромный памятник в честь Мемориального моста Луизианских воздушно-десантных войск и памяти ветеранов. Южнее, в Хоуме, рядом со зданием городского суда стоит трогательная статуя матери и её детей, что ещё больше напоминает о памятных событиях.

Не забудьте добавить дополнение Louisiana в свой список желаний Steam!