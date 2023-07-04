Свежие скриншоты из будущего DLC Оклахома - Государственные парки Биверс-Бенд и Глосс-Маунтин ©

В то время как в Оклахоме отсутствуют национальные парки, в штате есть несколько государственных парков и зон отдыха, которые демонстрируют местную природную красоту. В грядущем расширении карты у вас будет возможность отправиться в два замечательных государственных парка - Биверс-Бенд и Глосс-Маунтин.

Расположенный среди безмятежных гор Уашита, государственный парк Биверс-Бенд является раем для любителей природы, очаровывая всех посетителей своей красотой. С густыми лесами, нетронутыми озерами и извилистыми реками парк предлагает идиллическое зрелище для всех проезжающих мимо дальнобойщиков. Парк обеспечивает идеальный баланс спокойствия и приключений, так как предоставленная смотровая площадка и близлежащее депо электрической подстанции, безусловно, заставят вас остаться здесь немного дольше.

Государственный парк Глосс-Маунтин, расположенный в самом сердце северо-запада Оклахомы, является свидетельством замечательных геологических чудес штата. Названный в честь сверкающих кристаллов селенита, украшающих его суровый ландшафт, парк манит любопытных дальнобойщиков своим неповторимым шармом. Государственный парк Глосс-Маунтин с его поразительными пейзажами и уникальной смотровой площадкой предлагает незабываемое путешествие в самое сердце природного наследия Оклахомы.