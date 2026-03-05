Свежие скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - новые уникальные склады

Хотите отправиться в путь по штату Койот? Тогда этот пост для вас! Разработчики показали некоторые из кастомных складов, куда и откуда вы будете доставлять грузы в грядущем DLC Южная Дакота для American Truck Simulator.

В отличие от стандартных готовых объектов, эти склады были тщательно собраны дизайнерами карт с использованием разнообразных ресурсов, что придало каждому из них уникальный внешний вид и атмосферу. Многие из них основаны на реальных локациях в Южной Дакоте.

Во время своих путешествий вы быстро поймете, насколько важно для Южной Дакоты сельское хозяйство. Будучи 13-м по величине штатом-экспортером сельскохозяйственной продукции, здесь, безусловно, нет недостатка в работе! Команды разработчиков карт и ресурсов воссоздали фермы по всему штату, чтобы представить эту важную отрасль в игре.

Одним из элементов была защитная лесополоса Великих равнин. Этот масштабный проект по созданию ветрозащитных полос начался в 1930-х годах в ответ на пыльную бурю, когда миллионы деревьев были высажены длинными полосами по всей территории равнин, чтобы снизить скорость ветра и бороться с эрозией почвы.

Для ферм защитная лесополоса играет важную роль, помогая защитить открытые сельскохозяйственные почвы, укрывая здания и скот от суровых степных ветров и даже улучшая условия выращивания за счет уменьшения потери влаги. Поскольку лесами покрыто всего около 4% территории Южной Дакоты, эти целенаправленные ряды деревьев выделяются на открытом ландшафте, становясь как практичным инструментом для фермеров, так и знаковой частью сельского пейзажа региона.

Однако сельское хозяйство - не единственный крупный бизнес в штате! В Блэк-Хиллз вы откроете для себя регион, богатый историей и природной красотой. Известный своей эпохой золотой лихорадки, природными горячими источниками и исторической железной дорогой, этот район предлагает совершенно иную атмосферу по сравнению с открытыми равнинами. Здесь также расположены лесозаготовительные предприятия, которые составляют еще одну часть сельскохозяйственного ландшафта Южной Дакоты и которую представляют специализированные склады!

Хотя в Блэк-Хиллз и ведется заготовка древесины, большая часть территории находится под охраной как национальный парк, что означает, что лесозаготовительные работы строго регулируются и проводятся в меньших масштабах. Вместо того чтобы фокусироваться на каком-то конкретном реальном объекте, склад лесозаготовок отражает дух этих операций, представляя отрасль в том виде, в каком она существует в этом уникальном и историческом регионе.

Речь идёт не только о том, что находится над землёй, но и о том, что под землёй! В грядущем DLC также появится карьер в Су-Фолс, расположенный в уникальном месте в черте города, в окружении автомагистралей и пригородов. Здесь добывают твёрдую метаморфическую породу и розовый кварцит, используемые в строительстве, которые во многом повлияли на архитектуру Су-Фолс.

По всей Южной Дакоте вы также увидите знакомое зрелище - зерновые элеваторы! Эти специализированные сельскохозяйственные сооружения хранят и обрабатывают большие объемы собранного урожая. Разработчики уверены, что вы совершите немало доставок на них и обратно!