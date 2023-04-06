Свежие скриншоты из грядущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - города и населенные пункты ©

Пришло время для второй части демонстрации некоторых городов и поселений, которые будут представлены в нашем грядущем DLC Оклахома для American Truck Simulator. Ранее мы показали города Гаймон, Энид, Лоутон и Идабель. Сегодня мы рады поделиться с вами еще 4 городами и несколькими населенными пунктами.

Вудворд

Прежде всего, это город Вудворд. Основанный в 1887 году, он исторически был известен как пункт отгрузки скота и провизии. Сегодня Вудворд с населением более 15 000 человек продолжает служить на северо-западе Оклахомы в качестве коммерческого и животноводческого центра. С грузом или без, Вудворд - город с большим очарованием, историей и работой для водителей в штате.

Клинтон

Расположенный в большой долине, окруженной живописными холмами и широкими открытыми пространствами, Клинтон, штат Оклахома, представляет собой небольшой поселок с населением около 10 000 человек. Расположенный в самом сердце Западной Оклахомы на исторической трассе 66, Клинтон известен как «Город-хаб Западной Оклахомы». и имеет исторические здания в самом сердце делового района в центре города. Поскольку в этом районе есть пищевая и сельскохозяйственная промышленность, дальнобойщики могут рассчитывать на ежедневные контракты на доставку, поэтому обязательно посетите!

Ардмор

Многие считают этот город скрытой жемчужиной Оклахомы. Рядом со знаменитой Дорогой Приключений в округе Картер находится исторический город Ардмор. От исторических достопримечательностей, богатых культурой, до ярких предприятий, Ардмор может многое предложить как жителям, так и посетителям. Водители грузовиков могут рассчитывать на получение контрактов на шинный завод и обратно, а также в другие отрасли.

Макалестер

Наш четвертый и последний город сегодня - город Макалестер. Назван в честь Джеймса Джексона Макалестера, который открыл здесь универсальный магазин в 1869 году. С тех пор он превратился в шумный город после его быстрого расширения, отчасти благодаря притоку поселенцев после открытия месторождения угля. С тех пор он сохранил свой исторический статус и теперь является домом для нескольких различных отраслей промышленности.

Населенные пункты

Однако это еще не все! Вы также сможете проехать через множество поселений во время круиза по Оклахоме. Сюда входят Бойсе-Сити, который случайно подвергся бомбардировке во время Второй мировой войны, Шемрок, расположенный вдоль шоссе 66 и Кушинга, известный как перекресток трубопроводов мира благодаря своему основному статусу для торговли сырой нефтью.

В Оклахоме еще так много всего предстоит открыть и сделать и мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше в ближайшем будущем. Если вам нравится то, что вы видите, обязательно добавьте это дополнение в свой список желаний Steam!