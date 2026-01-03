Свежие скриншоты из проекта Реконструкция трассы 66 для American Truck Simulator - Гранд-Каньон и плотина Гувера

Сегодня разработчики представили еще один взгляд на проект переработки трассы Route 66 для American Truck Simulator. На этот раз мы отправимся к двум самым знаковым достопримечательностям Соединенных Штатов: Гранд-Каньону и плотине Гувера. Эти места ежегодно посещают десятки миллионов людей и в настоящее время они перерабатываются. Разработчики показали, как они оживают благодаря полностью обновленному игровому виду.

Гранд-Каньон

Как одно из самых узнаваемых природных чудес света, привлекающее миллионы посетителей каждый год, Гранд-Каньон простирается на 277 миль, а в некоторых местах его глубина достигает 6000 футов. Это поистине невероятное зрелище! В рамках проекта по переработке трассы Route 66 разработчики работают над тем, чтобы улучшить масштаб и детализацию, чтобы лучше соответствовать реальности этого геологического чуда.

Конечно, эта переработка не ограничивается только достопримечательностями. Деревня Гранд-Каньон, популярное место отдыха на южном краю Гранд-Каньона, также была полностью переработана с нуля, как и новое поселение Тусаян. Неподалеку появились новые смотровые площадки и даже несколько секретных дорог, ожидающих своего открытия. Как многие из вас знают, Гранд-Каньон - это национальный парк и в рамках этой переработки были включены официальные входные ворота в национальный парк, которые были детально воссозданы!

Однако деревня Гранд-Каньон – это не просто место для красоты. Как вы, возможно, уже знаете, в её нынешнем виде вы сможете доставлять грузы в это популярное место и обратно. Здесь представлены совершенно новые склады, включая рынок, строительную площадку и базу авиационного обслуживания. Также не забудьте поискать смотровые площадки и места для фотосессий! Это действительно уникальное место для грузоперевозок, поэтому не упустите возможность исследовать его!

Плотина Гувера

Возвышаясь на 726 футов над рекой Колорадо и удерживая одно из крупнейших водохранилищ в Соединенных Штатах, плотина Гувера является одним из самых знаковых инженерных достижений 20-го века.

В рамках проекта реконструкции трассы Route 66 вся прилегающая территория была полностью перестроена, что позволило создать гораздо более детальное и аутентичное изображение этой исторической достопримечательности. Ежегодно ее посещают миллионы туристов и здесь посетители могут узнать об американской истории и инженерном деле, а также полюбоваться потрясающими видами.

В рамках модернизации водители смогут насладиться несколькими смотровыми площадками, зонами отдыха и улучшенной планировкой дорог, которая лучше отражает впечатления от посещения плотины в реальной жизни. Независимо от того, остановитесь ли вы на живописную стоянку или просто проезжаете мимо, вы сможете оценить масштаб и величие этого колоссального сооружения.