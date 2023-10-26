Свежие скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Стоктон

Новые детали и скриншоты от разработчиков о проекте California Rework для American Truck Simulator. Приготовьтесь к поездке в обновленный город Стоктон, где каждый аспект был переосмыслен с нуля!

Будьте готовы к множеству новых вещей, планировке города, которая кажется реальной и множеству новых промышленных зон, которые сделают Стоктон невероятно захватывающим!

Держитесь за свои кресла, перемещаясь по обновленным ландшафтам, встречая многочисленные склады в порту Стоктона, шумном интермодальном комплексе и других оживленных районах города.

Наслаждайтесь поездкой по центру Стоктона, взгляните на величественную реку Сан-Хоакин и даже на захватывающую картинговую гонку на электрифицированной картинговой и мотоциклетной трассе Little Stockton 99! Приготовьтесь к эпическому опыту, как никогда раньше!

И помните, что все, что вы видите на скриншотах, все еще находятся в стадии разработки и может измениться к релизу.