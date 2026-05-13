В American Truck Simulator добавили новые грузовики - Volvo VNL 2025 и Volvo VNR Electric

Сегодня разработчики представили не одно, а целых два новых дополнения к American Truck Simulator! Независимо от того, предпочитаете ли вы мощность и комфорт междугородних грузоперевозок или передовые инновации электромобильности, это обновление предложит что-то особенное для каждого водителя. Встречайте совершенно новые Volvo VNL 2025 и Volvo VNR Electric!

От усовершенствованной аэродинамики и ориентированного на водителя интерьера до экологичных технологий с нулевым уровнем выбросов - оба грузовика демонстрируют приверженность Volvo инновациям и производительности.

Volvo VNL 2025

Совершенно новый Volvo VNL появляется в American Truck Simulator как шаг вперед в сфере междугородних грузоперевозок. Разработанный с учетом эффективности, комфорта и современного стиля, этот грузовик создан для покорения открытых дорог.

Игроки сразу заметят обновлённый дизайн экстерьера с более плавными линиями и улучшенной аэродинамикой. Каждая деталь тщательно проработана, что делает его идеальным спутником в длительных междугородних поездках.

В кабине VNL особое внимание уделено эргономике и доступности: полностью цифровая приборная панель и продуманно расположенные элементы управления обеспечивают максимальный комфорт во время длительных поездок.

Также доступен широкий спектр вариантов индивидуальной настройки, включая конфигурацию шасси, покраску, аксессуары и многое другое. Это включает в себя и специальную покраску для прицепа.

Под капотом игроки могут выбирать из множества мощных вариантов двигателей в сочетании с плавными трансмиссиями, обеспечивая производительность и надежность, ожидаемые от современного грузовика дальнего следования.

Volvo VNR Electric

Наряду с VNL разработчики с гордостью представляют Volvo VNR Electric, первый электрический грузовик в American Truck Simulator. В то время как VNL - это полноразмерный грузовик, которым вы можете владеть, настраивать и расширять свой автопарк, VNR Electric доступен исключительно через Заказы агентств, предоставляя игрокам возможность испытать электрические грузоперевозки в специально подобранном формате.

Этот грузовик представляет собой современную эпоху транспорта, разработанную в первую очередь для городских и региональных перевозок. Его полностью электрическая силовая установка обеспечивает плавную и тихую работу, предлагая совершенно иные ощущения от вождения по сравнению с традиционными грузовиками.

Визуально VNR Electric выделяется своим современным, лаконичным дизайном и оригинальными элементами освещения. Интерьер отражает ту же философию, предлагая элегантное и функциональное рабочее пространство, адаптированное для работы в городских условиях.

Разработчики невероятно рады видеть игроков на дорогах за рулём Volvo VNL и Volvo VNR Electric. Независимо от того, перевозите ли вы грузы между штатами или передвигаетесь по городским улицам, эти грузовики открывают новые возможности в American Truck Simulator.