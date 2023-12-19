В American Truck Simulator добавили новый грузовик Kenworth T680

Момент, которого мы все с нетерпением ждали, наконец настал! Мы рады объявить о выпуске долгожданного 100-летнего юбилейного издания Kenworth T680 для American Truck Simulator.
По многочисленным просьбам нашего увлеченного сообщества мы сотрудничаем с компанией Kenworth, чтобы представить вам совершенно новый автомобиль – Kenworth T680 100-летнего юбилейного выпуска. Этот культовый грузовик олицетворяет столетнюю приверженность Kenworth совершенству и инновациям, что делает его обязательным для каждого дальнобойщика.
Специальное издание отличается решеткой радиатора и крышками фильтров, отделанными ониксом, отличительным значком Kenworth 100 на спальной кабине и роскошным интерьером с красными вставками и серебристой отделкой. Сиденья и рулевое колесо signature edition, а также специальные черные колесные диски ограниченной серии с серебристой отделкой придают автомобилю изысканности. Безопасность сочетается с инновациями благодаря цифровым зеркалам, детектору слепых зон и системе управления холостым ходом Kenworth в задней части кабины. Аэродинамические комплекты от FlowBelow улучшают аэродинамику, в то время как конфигурация грузовика может похвастаться самым высоким спальным местом - 76-дюймовым спальным местом на крыше в сочетании с шасси 6x4 и системой подвески AirGlide AG400L. Приготовьтесь к стильному виртуальному путешествию, посвященному непреходящему наследию Кенворта!
Этот проект процветал благодаря фантастическому сотрудничеству с Kenworth, особенно с Брианной Поттхаст и ее командой, с которыми было так приятно сотрудничать при создании этого грузовика. Особая благодарность также нашей автомобильной команде, особенно Даниэлю Антонине, и нашему коллеге Ренджу Теракату из Новой Зеландии. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить эксклюзивные интервью с Даниэлем и Ренджу, в которых они расскажут о разработке Kenworth T680 100 Years Anniversary Edition.
Хотя мы гордимся тем, что выпуск юбилейного издания приурочен к празднованию 100-летия Kenworth, это только первый этап полноценного выпуска T680. Этот проект был выполнен в сверхускоренном графике, и мы выполнили его в срок благодаря слаженному сотрудничеству с экспертами из Kenworth. Однако нам потребуется еще несколько месяцев, чтобы завершить все настройки, к которым привыкло наше сообщество #BestCommunityEver при получении нового семейства автомобилей с полной обработкой, так что следите за обновлениями!
Приготовьтесь к поездке всей своей жизни с Kenworth T680 100-летней юбилейной версией в American Truck Simulator.
Выпускайте пак тюннинга для петербилта уже...
Красавец
Офигенный трак, самое главное - это камеры заднего вида. Единственная проблема Кеши и Мака - это отвратительная обзорность из кабины с ориентацией по зеркалам. Приходится либо изменять угол обзора, но тогда и кабина сжимается и выглядывать из окна при парковке не удобно. Либо вертеть камерой (на геймпаде не удобно) или даже иногда переключаться на свободный вид. Поэтому камеры заднего вида - очень нужная штука в современных грузовиках.
Даже в модах, крайне редко встречаются грузовики с такой опцией.