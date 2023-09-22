В American Truck Simulator появятся рекламные щиты еще одной реальной транспортной компании ©

После первого эксперимента с изображением гиганта американской логистической индустрии на динамических внутриигровых рекламных щитах разработчики теперь открывают эту возможность еще одной огромной логистической компании: Swift Transportation.

Swift Transportation - известная и давно существующая транспортная компания с богатой историей, начиная с ее основания в 1966 году. Обладая обширным парком грузовых автомобилей и преданными своему делу сотрудниками, компания специализируется на предоставлении широкого спектра транспортных решений, а также мощной приверженности безопасности, эффективности и удовлетворенности клиентов.

Благодаря этому новому сотрудничеству разработчики надеются и дальше вдохновлять игроков ATS, которые разделяют глубокий интерес к реальным грузовикам. Для тех, кого всегда интересовала идея карьеры водителя грузовика, это может стать искрой, которая зажжет путь длиною в жизнь.

Разработчики считают, что даже самые незначительные особенности могут оказать огромное влияние. Демонстрируя в игре отраслевой контент, они стремятся создать значимые связи между виртуальными мирами и возможностями реального мира. Бесчисленные игроки проходят мимо внутриигровых рекламных щитов. Кто-то может увидеть рекламный щит от Swift Transportation и воспринять это как знак того, что стоит заняться карьерой в сфере грузоперевозок.

В SCS Software рады и гордятся тем, что Swift Transportation - еще одна крупная логистическая компания, которая видит огромный потенциал в #BestCommunityEver и помогает экспериментировать с этой инновационной концепцией.

Разработчики надеются и верят, что есть шанс осветить путь к новой карьере и стремлениям для игроков ATS, которые являются не только виртуальными дальнобойщиками, но и реальными поклонниками грузоперевозок.