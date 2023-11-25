В DLC Канзас для American Truck Simulator появятся новая система оплаты и новые маршруты DLC Special Transport

С выходом дополнения Kansas для American Truck Simulator 30 ноября DLC Special Transport получит обновление, которое включает в себя несколько новых маршрутов, миссий и добавление новой функции. Кроме того, появится новая платежная система для платных автомагистралей!

С расширением Канзас вы сможете отвечать на вызовы миссий специального транспорта на 6 новых маршрутах, из которых 4 расположены внутри штата, но два из них будут особенными, поскольку начинаются в Пуэбло (Колорадо) и ведут либо в Мерисвилл (707 миль), либо в Додж-Сити (313 миль). Они варьируются от доставки вертолетов в аэропорты до доставки специальных грузов на соляные шахты, а также перевозки новых грузов, таких как лопасти ветряных турбин, которые необходимо перевезти из Колорадо в Канзас!

Остальные 4 маршрута:

из Колби в Хатчинсон

из Топика в Питтсбург

из Додж-Сити в Эмпорию

из Уичито в Салина

Просматривая рынок труда, вы можете заметить, что некоторые из этих новых контрактов весьма протяженные, вплоть до поездки в другой штат! Именно поэтому разработчики ввели возможность делать остановки для отдыха и даже заправлять топливные баки на более длинных маршрутах по контракту на специальную транспортировку. Перевозить эти негабаритные грузы непросто, поэтому обязательно делайте перерывы, когда можете!

Если вы путешествовали по некоторым из недавних расширений карты, вы наверняка встречали пункты оплаты. Являясь важным источником финансирования автомагистралей во многих штатах США, эти сборы приносят пользу местной экономике, поддерживают содержание дорог и чистоту участка дороги.

Однако в Канзасе они будут немного отличаться от других ранее существовавших в American Truck Simulator. Вместо фиксированной платы теперь с вас будет взиматься плата только за расстояние, которое вы проехали по платной дороге. Это означает, что если вы проедете небольшое расстояние перед выездом, с вас будет взиматься меньшая сумма по сравнению с водителем, который проезжает всю длину дороги.

Так что, если вам случится считать доллары и пенни, вы всегда можете проверить установленный маршрут и посмотреть, не сможете ли вы сэкономить немного денег в путешествии, сделав объезд на другой маршрут.

Разработчики надеются, что вам понравится это небольшое, но практичное изменение, которое появится в предстоящем расширении карты.