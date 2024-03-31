В DLC Небраска появятся новые маршруты специального транспорта

Операции по перевозке специальных грузов расширяются! Водители, ищущие специализированную работу в нашем новом дополнении Nebraska для American Truck Simulator, будут рады узнать, что на рынке труда появятся предложения по перевозке негабаритных грузов.
Дальнобойщики, готовые перевозить такие огромные грузы, найдут для себя несколько новых специальных транспортных маршрутов в Небраске. Хотя эти маршруты были тщательно спланированы нашими диспетчерами, вы можете ожидать, что на пути к конечному пункту назначения вас ждут сложные маневры. Как всегда, местная полиция и обученные группы сопровождения помогут вам пройти по правильному маршруту и, при необходимости, перекроют движение, чтобы обеспечить безопасный проезд.
Опытные водители грузовиков, имеющие опыт работы в этой области, знают, что эта работа не из легких и требует терпения, навыков и знания своего оборудования. Грузы различаются по размеру и длине, и водители могут ожидать, что появятся и новые! Думаете, у вас есть все необходимое? Владельцам специального транспортного дополнения будут предложены контракты между следующими городами:
- Scottsbluff to McCook
- Norfolk to Omaha
- Lincoln to North Platte
Мы с нетерпением ждем возможности пригласить старых и новых водителей на эти специальные транспортные вакансии в Небраске. А пока не забудьте усовершенствовать свои навыки, ознакомившись с некоторыми контрактами, доступными на рынке труда. Новичок в профессии дальнобойщика? Тогда обязательно добавьте дополнение "Небраска" в свой список желаний Steam и ознакомьтесь с дополнением "Специальный транспорт" для American Truck Simulator. До следующего раза, продолжайте в том же духе.
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