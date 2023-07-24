В DLC Оклахома появятся новые маршруты специального транспорта ©

Несколько дней назад разработчики объявили дату выхода DLC Оклахома для American Truck Simulator, а теперь демонстрируют новые маршруты специального транспорта, которые появятся в этом дополнении.

Эти уникальные миссии, содержащиеся в DLC Special Transport, предназначены для проверки ваших навыков и предлагают испытания, которые преодолеют только самые смелые и опытные водители. Огромный размер и вес специализированного груза потребуют исключительного внимания к деталям и профессиональных навыков обработки, вознаграждая тех, кто окажется на высоте, чувством успеха и мастерства. Готовы ли вы выполнить задание?

Будут доступны следующие три специальных транспортных маршрута: