В DLC Оклахома появятся новые маршруты специального транспорта

Несколько дней назад разработчики объявили дату выхода DLC Оклахома для American Truck Simulator, а теперь демонстрируют новые маршруты специального транспорта, которые появятся в этом дополнении.
Эти уникальные миссии, содержащиеся в DLC Special Transport, предназначены для проверки ваших навыков и предлагают испытания, которые преодолеют только самые смелые и опытные водители. Огромный размер и вес специализированного груза потребуют исключительного внимания к деталям и профессиональных навыков обработки, вознаграждая тех, кто окажется на высоте, чувством успеха и мастерства. Готовы ли вы выполнить задание?
Будут доступны следующие три специальных транспортных маршрута:
- Лоутон - Макалестер
- Оклахома-Сити - Талса
- Клинтон - Гаймон