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American Truck Simulator 02.02.2016
8.5 1 818 оценок

В DLC Оклахома появятся новые маршруты специального транспорта

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Genotip71
Новости

Несколько дней назад разработчики объявили дату выхода DLC Оклахома для American Truck Simulator, а теперь демонстрируют новые маршруты специального транспорта, которые появятся в этом дополнении.

Эти уникальные миссии, содержащиеся в DLC Special Transport, предназначены для проверки ваших навыков и предлагают испытания, которые преодолеют только самые смелые и опытные водители. Огромный размер и вес специализированного груза потребуют исключительного внимания к деталям и профессиональных навыков обработки, вознаграждая тех, кто окажется на высоте, чувством успеха и мастерства. Готовы ли вы выполнить задание?

Будут доступны следующие три специальных транспортных маршрута:

  • Лоутон - Макалестер
  • Оклахома-Сити - Талса
  • Клинтон - Гаймон
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