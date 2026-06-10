В DLC Южная Дакота для American Truck Simulator появятся новые уникальные склады

Хотите начать доставку в Южной Дакоте? Тогда этот блог для вас! Сегодня разработчики поделись информацией о новых складах, куда и откуда вы будете доставлять грузы в грядущем DLC Южная Дакота для American Truck Simulator. От оживленных сельскохозяйственных предприятий до большой свалки металлолома - давайте подробнее рассмотрим, над чем работали команды!

В отличие от стандартных готовых объектов, эти склады были тщательно собраны дизайнерами карт с использованием разнообразных ресурсов, что придало каждому из них уникальный внешний вид и атмосферу. Многие из них основаны на реальных локациях, которые, возможно, некоторые из вас узнают, если вы живете в этом районе или часто бываете в Южной Дакоте.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Южной Дакоты и игроки найдут множество возможностей для работы по контракту в различных сельскохозяйственных отраслях штата. Одно из таких мест находится недалеко от города Абердин, где вы обнаружите крупную ферму с многочисленными силосами, используемыми для хранения урожая и семян перед их отправкой в ​​​​дальние края. Расположенная среди бескрайних прерий и открытых пространств, определяющих ландшафт Южной Дакоты, ферма позволит водителям во время поездок наслаждаться панорамными видами и бесконечными горизонтами. Это лишь одна из многих ферм, составляющих ведущую отрасль экономики Южной Дакоты.

Сельское хозяйство охватывает гораздо больше, чем просто семена и культуры и неподалеку от города Митчелл игроки обнаружат специально построенный животноводческий склад, вдохновленный реальным объектом. Вы обязательно увидите множество скота, пасущегося на близлежащих полях, ведь Южная Дакота славится самым высоким соотношением поголовья скота к численности населения в США: примерно в 4 раза больше скота, чем людей, проживающих в штате!

Для тех, кто любит тяжелую промышленность и пересеченную местность, в районе Спирфиша будет расположен большой склад, выполненный в стиле карьера, в живописном регионе Блэк-Хиллз. Перевозка материалов на этот объект и обратно потребует осторожного вождения по извилистым дорогам и пересеченной местности, в окружении впечатляющих скалистых ландшафтов и промышленной техники.

В городе Лид находится крупнейший открытый карьер в Южной Дакоте. Это закрытый золотой рудник, являющийся явной визуальной доминантой города. Под землей, на глубине 4850 футов, расположена уникальная исследовательская лаборатория. Это самая глубокая подземная лаборатория в Соединенных Штатах, в которой проводятся эксперименты, связанные с темной материей и нейтрино, которые необходимо проводить глубоко под поверхностью Земли, вдали от космического излучения. Этот исследовательский центр также послужил источником вдохновения для одной из локаций в DLC Южная Дакота. Игроки смогут исследовать часть этого объекта и ощутить атмосферу подобного места.

Неподалеку от Абердина игроки также наткнутся на большой склад металлолома, созданный по образцу реального предприятия по утилизации сельскохозяйственной техники. Этот огромный склад, занимающий территорию, заполненную рядами техники, штабелями оборудования, грудами металлолома, контейнерами и промышленными транспортными средствами, основан на известном предприятии по утилизации металлолома, куда люди со всего региона приезжают в поисках запчастей, оборудования и старой техники.

Транспортировка зерна остается ключевой частью экономики Южной Дакоты и в расположенном неподалеку городе Митчелл игроки могут доставлять зерно на большой зерновой элеватор и обратно, находясь посреди окружающей сельской местности. Окруженный открытыми полями, этот сельскохозяйственный объект отражает живописный характер фермерских регионов Южной Дакоты. Возвышаясь над прерией, такие зерновые элеваторы служат важными центрами хранения и транспортировки урожая по всему Среднему Западу и являются привычным зрелищем для дальнобойщиков, путешествующих по проселочным дорогам и автомагистралям Америки.

Если вы с нетерпением ждёте возможности погонять по штату Южная Дакота, обязательно добавьте Южную Дакоту в свой список желаний Steam, ваша поддержка очень важна для разработчиков.