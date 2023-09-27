В дополнении Канзас для American Truck Simulator появятся новые отрасли промышленности ©

Когда вы путешествуете, перевозя груз и исследуя неизведанные дороги нового расширения карты, легко отвлечься на чудесную природу и исторические достопримечательности. Однако, куда бы вы ни направлялись, вам следует помнить о трех вещах: откуда вы едете, какой пункт назначения и какой у вас груз. И для многих из вас новые отрасли в DLC Канзас вдохнут свежий воздух в ваше путешествие.

Аккумуляторный завод

Электрическая энергия является одной из основных движущих сил в современном мире. Ее производство осуществляется почти непрерывно, но потребление колеблется в зависимости от спроса. По этой причине ее необходимо где-то хранить и тут на помощь приходят аккумуляторы. Помогите человечеству выжить, поставляя аккумуляторы в различные места назначения.

Авиационное производство

Канзас известен своей богатой историей авиации и по сей день остается процветающим центром авиационного производства. Ведь треть всех коммерческих самолетов, выпускаемых в США, производится именно в этом штате! Главным производственным центром является город Уичито, который во всем мире признан «Воздушной столицей мира». Здесь вы найдете новый знаковый склад по производству авиационных запчастей, расположенный на территории большого комплекса. Сюда будет перевозиться значительное количество негабаритных грузов.

Авиационный сервис

Как и грузовики, самолеты время от времени требуют технического обслуживания или ремонта. Именно здесь в игру вступает новое депо Авиационной службы. Рабочие здесь заботятся о различных типах летательных аппаратов, чтобы они продолжали безопасно перевозить грузы и пассажиров по всему миру. Доставляйте нужные им материалы, иногда даже прямо в ангар возле самолетов, но будьте осторожны, авиационная техника стоит дорого.

Уичито Эйр Карго

Как уже говорилось ранее, Уичито – город авиационной промышленности и множество грузов в этот город и обратно перевозится воздушным транспортом. Для этого потребуется подходящий грузовой терминал в местном аэропорту и в DLC Канзас будет новое депо, точно соответствующее реальному аналогу.

Завод строительных материалов

В реальном мире и в ATS время и прогресс никогда не останавливаются. Будь то строительство новых построек, ремонт существующих или модернизация – для всего нужны строительные материалы. Наша новая компания «Завод строительных материалов» поставляет широкий спектр материалов, которые ждут клиенты на стройках, на складах или в магазинах. Но прежде чем это произойдет, сначала необходимо доставить различное сырье для производства.

Автомобильный завод

Канзас, возможно, не входит в число самых известных производителей автомобилей, но автомобильный завод здесь все равно есть. Завод в Канзас-Сити раньше производил самолеты, но автомобили он производит с 1947 года. На этот новый кладе вы будете доставлять различные виды грузов, необходимые для производства автомобилей, чтобы готовые автомобили были готовы к доставке своим клиентам.

Пищевое производство

Еда. Кому это не нравится? Это фундаментальная жизненная необходимость. Большинство из нас приобретают еду в магазине, но она появляется там не просто так. Ее приходится производить на заводах из различного импортного сырья. А в DLC Канзас вы найдете новую версию такой фабрики. Современное производство производит разнообразные вкусные угощения, которые покупатели с нетерпением ждут.

Соляная шахта

Глубоко под городом Хатчинсон лежит великое сокровище: соль. Кому-то это может показаться обыденным, но соль является важным ресурсом для приготовления пищи и производства многих промышленных товаров. Помогите шахтерам из местной шахты добывать высококачественную соль с помощью ваших поставок, которую вы затем сможете распространять среди различных клиентов по всему миру ATS.

Ремонтные работы на парковках

Периодически случаются поломки подземных сетей и для их ремонта необходимы земляные работы. Теперь вы можете столкнуться с этим и в American Truck Simulator. Рабочим необходимы быстрые поставки материалов, чтобы обеспечить быстрый ремонт и полное восстановление критически важных ресурсов. Поломки могут случиться где угодно, поэтому внимательно следите за списком вакансий, чтобы ничего не пропустить.