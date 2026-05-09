American Truck Simulator 02.02.2016
В грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Genotip71 Genotip71

Если вы ищете вызов в Иллинойсе, то, возможно, новые специальные транспортные маршруты - именно то, что вам нужно! Водители грузовиков, готовые к перевозке огромных грузов, найдут несколько новых контрактов на работу в сфере специальных перевозок.

Хотя эти маршруты были тщательно спланированы, на пути к конечному пункту назначения вас ждут сложные маневры и живописные виды. Как всегда, опытные группы сопровождения и местная полиция помогут вам выбрать правильный маршрут и, при необходимости, помогут перекрыть движение для обеспечения безопасного проезда.

Владельцы DLC Специальный транспорт найдут контракты на перевозку грузов между следующими городами:

  • Пеория - Чикаго
  • Молин - Куинси
  • Спрингфилд - Марион

И не забудьте, DLC Иллинойс для American Truck Simulator выйдет 14 мая!

