В грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Если вы ищете вызов в Иллинойсе, то, возможно, новые специальные транспортные маршруты - именно то, что вам нужно! Водители грузовиков, готовые к перевозке огромных грузов, найдут несколько новых контрактов на работу в сфере специальных перевозок.

Хотя эти маршруты были тщательно спланированы, на пути к конечному пункту назначения вас ждут сложные маневры и живописные виды. Как всегда, опытные группы сопровождения и местная полиция помогут вам выбрать правильный маршрут и, при необходимости, помогут перекрыть движение для обеспечения безопасного проезда.

Владельцы DLC Специальный транспорт найдут контракты на перевозку грузов между следующими городами:

Пеория - Чикаго

Молин - Куинси

Спрингфилд - Марион

И не забудьте, DLC Иллинойс для American Truck Simulator выйдет 14 мая!