В грядущем DLC Луизиана для American Truck Simulator будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Если вы ищете вызов, который заставит вас попотеть в Луизиане, то, возможно, новые маршруты для спецперевозок - именно то, что вам нужно! Дальнобойщики, готовые перевозить такие огромные грузы, найдут несколько новых контрактов.

Хотя эти маршруты тщательно спланированы, вас ждут сложные манёвры и живописные виды по пути к конечному пункту назначения. Как всегда, обученные сопровождающие и местные полицейские помогут вам выбрать правильный маршрут и при необходимости перекроют движение для обеспечения безопасного проезда.

Владельцы DLC Special Transport найдут контракты на перевозку между следующими городами:

Новый Орлеан - Лафайет

Лейк-Чарльз - Натчиточес

Шривпорт - Батон-Руж

Хаума - Порт-Фуршон

Если у вас нет этого загружаемого контента и вы хотите попробовать свои силы в этих сложных заданиях, вы можете купить загружаемый контент Special Transport в Steam!