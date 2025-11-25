ЧАТ ИГРЫ
American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 618 оценок

В грядущем DLC Луизиана для American Truck Simulator будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Genotip71 Genotip71

Если вы ищете вызов, который заставит вас попотеть в Луизиане, то, возможно, новые маршруты для спецперевозок - именно то, что вам нужно! Дальнобойщики, готовые перевозить такие огромные грузы, найдут несколько новых контрактов.

Хотя эти маршруты тщательно спланированы, вас ждут сложные манёвры и живописные виды по пути к конечному пункту назначения. Как всегда, обученные сопровождающие и местные полицейские помогут вам выбрать правильный маршрут и при необходимости перекроют движение для обеспечения безопасного проезда.

Владельцы DLC Special Transport найдут контракты на перевозку между следующими городами:

  • Новый Орлеан - Лафайет
  • Лейк-Чарльз - Натчиточес
  • Шривпорт - Батон-Руж
  • Хаума - Порт-Фуршон

Если у вас нет этого загружаемого контента и вы хотите попробовать свои силы в этих сложных заданиях, вы можете купить загружаемый контент Special Transport в Steam!

