В грядущем DLC Луизиана для American Truck Simulator будут добавлены новые маршруты для DLC Special Transport

Если вы ищете вызов, который заставит вас попотеть в Луизиане, то, возможно, новые маршруты для спецперевозок - именно то, что вам нужно! Дальнобойщики, готовые перевозить такие огромные грузы, найдут несколько новых контрактов.
Хотя эти маршруты тщательно спланированы, вас ждут сложные манёвры и живописные виды по пути к конечному пункту назначения. Как всегда, обученные сопровождающие и местные полицейские помогут вам выбрать правильный маршрут и при необходимости перекроют движение для обеспечения безопасного проезда.
Владельцы DLC Special Transport найдут контракты на перевозку между следующими городами:
- Новый Орлеан - Лафайет
- Лейк-Чарльз - Натчиточес
- Шривпорт - Батон-Руж
- Хаума - Порт-Фуршон
Если у вас нет этого загружаемого контента и вы хотите попробовать свои силы в этих сложных заданиях, вы можете купить загружаемый контент Special Transport в Steam!