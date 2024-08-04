В обновлении 1.51 для American Truck Simulator зерновозы и щеповозы получат анимированную разгрузку и загрузку товаров

Студия SCS Software поделилась новыми подробностями грядущего обновления 1.51 для American Truck Simulator. Разработчики сообщили, что в обновлении 1.51 в игру добавят новые анимации загрузки и разгрузки для грузов. В обновлении 1.50 игроки уже могли увидеть подобные анимации на сельскохозяйственных складах штата Небраска при использовании прицепа-зерновоза.

В обновлении 1.51 игроки, которые осуществляют доставку грузов на собственном прицепе-зерновозе, смогут увидеть динамическую загрузку и разгрузку товаров при транспортировке кукурузы, сои, зерна, сахарной свеклы, гранулированных кормов для животных, картофеля или семян хлопка не только в Небраске, но и на специальных складах в Канзасе и Арканзасе , а также на индивидуальных (префаб) складах по всей территории США.

Так же разработчики сообщили, что щеповоз получит анимации загрузки при перевозке древесной стружки или семян хлопка для складов в Арканзасе и на индивидуальных складах. В дальнейшем разработчики планируют добавить для щеповоза и анимации разгрузки.

Дата выхода обновления 1.51 на данный момент неизвестна.