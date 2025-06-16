В обновлении 1.55 для American Truck Simulator Kenworth T680 получит обновление

В декабре 2023 года мы выпустили юбилейную версию Kenworth T680. Теперь, с выходом обновления 1.55 для American Truck Simulator, мы представим больше возможностей для настройки этого прекрасного грузовика, включая новые кабины, шасси, дизайн интерьера и многое другое!

Первоначальный выпуск этого грузовика был осуществлен в сверхускоренном режиме, поскольку мы хотели представить его нашему #BestCommunityEver на праздновании 100-летия Kenworth, и мы сделали это вовремя благодаря слаженному сотрудничеству с экспертами из Kenworth. Теперь вы сможете по-настоящему настроить этот прекрасный грузовик благодаря дополнительной работе нашей автомобильной команды!

Игроки смогут выбирать между тремя вариантами кабины, поскольку мы добавляем 52-дюймовую среднюю крышу и 76-дюймовую высокую крышу, что обеспечивает большую гибкость и индивидуальность в дороге. Модельный ряд шасси расширится на семь конфигураций, включая варианты 6х4 для всех кузовов как с коротким, так и с длинным капотом, а также варианты 4х2 специально для дневных кабин.

Всего будет добавлено 20 вариантов интерьера: восемь для 76-дюймовой кабины с высокой крышей и восемь для 52-дюймовой кабины со средней крышей, каждая с одно- и двухъярусной компоновкой, а также четыре для дневной кабины. Каждый интерьер будет выполнен в бриллиантовой и винтажной отделке, в стильных коричневых и серых тонах.

Под капотом у водителей будет еще больше возможностей, поскольку мы добавим семь мощных двигателей серий Cummins X12 и X15, а также пять новых вариантов трансмиссии, которые будут соответствовать их стилю вождения.

Также будет представлен широкий ассортимент новых аксессуаров, которые позволят вам персонализировать практически каждый аспект вашего снаряжения. Сюда входят бамперы как с хромированной, так и с окрашенной отделкой. Удлинители кабины будут доступны для всех типов кабин, а для дневной и 52-дюймовой кабин будут добавлены классические выхлопные трубы. Вы также найдете хромированную отделку передней решетки радиатора и боковых фильтров, а также две хорошие версии, короткую и длинную, предназначенные для установки на более крупные двигатели.

Новые модели зеркал заднего вида будут выпускаться как в хромированном, так и в окрашенном исполнении, а белые крылья придадут вашему интерьеру свежий вид. Для еще большей индивидуализации вы сможете добавлять или удалять аэродинамические комплекты, накладки на шасси и бортовые панели в различных стилях. Боковые стекла с вентиляционными отверстиями, съемные задние удлинители и три новых варианта рулевого колеса обеспечат еще большую гибкость. И да, съемные солнцезащитные козырьки теперь будут доступны во всех кабинах.

И в довершение всего, все виды покраски, в том числе из дополнений, теперь будут полностью совместимы с этим грузовиком, что даст вам еще больше возможностей для создания идеальной езды

Когда выйдет обновление 1.55, приготовьтесь к лучшей поездке в вашей жизни с обновленным Kenworth T680! Счастливого пути!