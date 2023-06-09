В патче 1.48 для American Truck Simulator появятся динамические рекламные щиты

Некоторые из вас, возможно, заметили, что на игровых билбордах в American Truck Simulator появились настоящие активы рекрутинговой кампании от Schneider National, одной из крупнейших логистических компаний США. Несмотря на то, что ранее мы использовали внутриигровые рекламные щиты для демонстрации различных захватывающих обновлений, таких как появление новых грузовиков Kenworth и рекламные акции для нашего события WoTr, это новое дополнение сейчас находится на этапе опробования, и мы считаем, что оно актуально. обещаем предложить что-то ценное как для наших игр, так и для автомобильной промышленности.



Наше основное намерение выходит за рамки простой рекламы. Мы стремимся предоставить возможности, которые органично привлекут внимание к интересным деталям в нашем игровом мире — ценным вещам и более глубокому смыслу. Внедрение рекрутинговой кампании Schneider National еще больше основывается на этом видении.

Вот почему, когда компания Schneider National обратилась к нам с просьбой помочь им в их кампании по набору персонала, мы были рады сотрудничать, поскольку это представляет что-то новое, а также позволяет нам удовлетворить потребности отрасли грузоперевозок в целом, учитывая текущую нехватку кадров. квалифицированные специалисты. Репутация и легитимность Schneider National, как одной из ведущих логистических компаний в США, не вызывают сомнений. Мы увидели в этом партнерстве шанс отправиться в новое путешествие и провести эксперименты, которые потенциально могут оказать положительное влияние, и мы благодарны Schneider National за эту возможность.

Мы уважаем ваш игровой опыт и хотим, чтобы он оставался приятным и захватывающим. Мы считаем, что использование отраслевого контента в игре может быть как актуальным, так и полезным. Кроме того, бесчисленное количество игроков проходит мимо наших игровых билбордов, кто знает? Кто-то может наткнуться на объявление о приеме на работу, что побудит его или его друга рассмотреть заявление о приеме на работу в Schneider National или, возможно, подумать о карьере в сфере грузоперевозок.



На данный момент мы выбрали ATS в качестве испытательного полигона для этих динамических рекламных щитов. Начав с контента только на английском языке, мы можем сосредоточиться на уточнении эксперимента без сложностей локализации.

Положительные отзывы, которые мы получили от тех, кто заметил это изменение, вдохновили нас на дальнейшее изучение возможностей и предоставление значимых визуальных ресурсов, выходящих за рамки традиционной рекламы. Вместе мы сможем создать более захватывающий и целеустремленный игровой мир, и мы очень рады видеть, куда это партнерство приведет нас в будущем.