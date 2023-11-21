В патче 1.49 для American Truck Simulator появятся новые грузы в DLC Special Transport

В DLC Special Transport для American Truck Simulator будут добавлены два совершенно новых груза. В предстоящем обновлении 1.49 вы сможете буксировать лопасти ветряной турбины длиной 39 метров (более 129 футов) и массивный сочлененный самосвал.

Для груза лопасть ветряной турбины разработчики проложили два новых маршрута, ведущих из Пуэбло, штат Колорадо, где эти лопасти производятся. Вы также сможете найти эти два новых груза на избранных маршрутах специального транспорта, которые уже представлены в игре, проходящих через некоторые из ранее выпущенных расширений карт, а также расположенных в некоторых штатах, которые вышли с первоначальным выпуском АТС.

Это обновление DLC включает в себя:

Груз лопасти ветряной турбины

Сочлененный грузовой самосвал

Новый маршрут из Пуэбло в Тринидад (недалеко от Пуэбло)

Новый маршрут из Пуэбло в Лимон (недалеко от Денвера)

Сесть за руль грузовика, перевозящего огромный груз - задача не из легких. Маневрирование грузовика с негабаритным грузом требует искусного танца и тонкого баланса между мощностью и точностью. Только самые опытные дальнобойщики могут справиться с этими уникальными задачами.