В патче 1.51 для American Truck Simulator будет обновлена растительность Техаса

Появились первые новости из предстоящего обновления 1.51 для American Truck Simulator! Следуя отзывам игроков будет обновлена растительность на карте Техаса, чтобы она лучше отражала реальность.

Разработчики стремятся отражать пожелания сообщества и прислушиваться к отзывам. Вот почему дизайнеры карт в сотрудничестве с отделом растительности заменили старые сосны на более аутентичные сосны лоблолли, произрастающие в этой местности.

Сосны лоблолли изначально были созданы для DLC Арканзас, но также естественным образом растут и в Техасе. Чтобы повысить реалистичность и обеспечить более плавный переход при движении между этими штатами, дальнобойщики теперь будут сталкиваться с обилием этих деревьев по всей восточной части Техаса - вдоль дорог, в лесах и внутри городов.

Эти сосны могут достигать высоты до 125 футов, а стволы имеют диаметр до 4 футов. У них густая округлая крона из темной сине-зеленой листвы.

Разработчики надеются, что игроки оценят внимание команды к деталям, возвращаясь к ранее выпущенным расширениям карт и обновляя их на основе отзывов, чтобы исправить любые недостатки.