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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 655 оценок

В патче 1.51 для American Truck Simulator будет обновлена растительность Техаса

Genotip71
Новости

Появились первые новости из предстоящего обновления 1.51 для American Truck Simulator! Следуя отзывам игроков будет обновлена растительность на карте Техаса, чтобы она лучше отражала реальность.

Разработчики стремятся отражать пожелания сообщества и прислушиваться к отзывам. Вот почему дизайнеры карт в сотрудничестве с отделом растительности заменили старые сосны на более аутентичные сосны лоблолли, произрастающие в этой местности.

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Сосны лоблолли изначально были созданы для DLC Арканзас, но также естественным образом растут и в Техасе. Чтобы повысить реалистичность и обеспечить более плавный переход при движении между этими штатами, дальнобойщики теперь будут сталкиваться с обилием этих деревьев по всей восточной части Техаса - вдоль дорог, в лесах и внутри городов.

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Эти сосны могут достигать высоты до 125 футов, а стволы имеют диаметр до 4 футов. У них густая округлая крона из темной сине-зеленой листвы.

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Разработчики надеются, что игроки оценят внимание команды к деталям, возвращаясь к ранее выпущенным расширениям карт и обновляя их на основе отзывов, чтобы исправить любые недостатки.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
NochnoiGid

Класс. Радует, что ко мнению игроков прислушиваются. Это важно.

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Ahnx

Сделали бы уже подобную игру о путешествии на обычной машине.

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motya_abramenko

моды есть

1
Ahnx motya_abramenko

Надо попробовать моды. Но всё равно это малобюджетный проект. Вот если бы за это дело взялись те же MS и сделали такую игру с бюджетом Forza Horizon - это было бы другое дело.

0