В патче 1.51 для American Truck Simulator будет обновлено DLC Оклахома

Сегодня разработчики поделились новостями о DLC Оклахома для American Truck Simulator, которое получит обновление. Недостающее звено шоссе I-44 часто запрашивалось игроками, поэтому разработчики рады предоставить этот новый контент в рамках предстоящего обновления 1.51 для ATS.

В настоящее время в DLC Оклахома отсутствует средняя часть Interstate 44 через Оклахома-Сити, однако в обновлении 1.51 она будет добавлена и соединит западную и восточную части, завершая I-44 в Оклахоме. Это, конечно, будет бесплатным обновлением для всех текущих владельцев DLC Оклахома.

Но это еще не все - I-44 также будет включать два новых склада для доставки грузов: мебельный магазин и строительная площадка. Наряду с этим дополнением, игроки также смогут посетить на I-40 два новых тракстопа, которые расположены недалеко от границы с Арканзасом, также находящимся в разработке для American Truck Simulator. Разработчики считают, что это будет идеальной точкой для дальнобойщиков, чтобы исследовать новое дополнение, как только оно будет выпущено, так что обязательно примите к сведению.

После выхода версии 1.51 обязательно посетите Оклахому снова и проедьте по новому участку I-44!