В патче 1.58 для American Truck Simulator появятся новые гаражи для грузовиков

Сегодня разработчики хотели бы обратить внимание на то, с чем многие из игроков ежедневно сталкиваются во время своих приключений в мире грузоперевозок - гаражи для грузовиков!

С годами гаражи стали неотъемлемой частью построения вашей империи грузоперевозок. Это не просто место для хранения грузовиков и найма водителей, но и пространство, отражающее ваш прогресс и успех на дороге. Именно поэтому разработчики решили, что пришло время их основательно обновить.

В рамках обновления 1.58 дизайнеры переработали гаражи для грузовиков, придав им свежий новый вид, который лучше отражает качество и уровень детализации, которые вы привыкли ожидать от American Truck Simulator. От обновленных интерьеров до улучшенной графики и атмосферы - эти изменения призваны сделать ваши гаражи более современными, захватывающими и приятными для времяпрепровождения.

Команды провели полную визуальную переработку всех трех гаражей. Главная цель заключалась в том, чтобы обновить сильно устаревшие пространства и привести их в соответствие с современными требованиями. Они подошли к этой переработке с большим энтузиазмом и искренней заботой. Их цель состояла не просто в обновлении старых моделей, а в превращении гаражей в место, куда игрокам действительно приятно возвращаться. Пространство, которое доставляет удовольствие при модернизации, исследовании и оценке до мельчайших деталей.

В переработке гаражей используются новейшие графические инструменты и решения для рендеринга, доступные в игре. Чтобы достичь желаемого уровня качества, было также обновлено большое количество старых текстур и моделей, добавлено новое освещение и создан с нуля совершенно новый набор пользовательских внутренних элементов - наряду со множеством мелких улучшений.

Собрать всё это воедино было непросто, особенно из-за ограничений оптимизации. Новые гаражи должны были оставаться достаточно близкими по производительности к оригинальным, созданным более десяти лет назад. Неизбежно это означало принятие решений о том, что оставить в качестве идей для будущих обновлений. Тем не менее, разработчики уверены, что конечный результат оправдает ваши ожидания и доставит удовольствие от изучения и открытия.

Обновление гаражей выходит для American Truck Simulator в рамках одного из шагов к предстоящему проекту Road Trip. Также планируется в дальнейшем перенести обновленные гаражи в Euro Truck Simulator 2.

Эта переработка - ещё один пример постоянного стремления к совершенствованию существующих функций наряду с внедрением нового контента. Хотя гаражи не всегда первое, о чём вы думаете, отправляясь в путь, эти улучшения заметно улучшат ваш повседневный игровой процесс.

Разработчики искренне верят, что вам понравится обновлённый внешний вид гаражей и вы оцените заботу и усилия, вложенные в их перепроектирование. Независимо от того, управляете ли вы растущим автопарком или просто проверяете своих водителей, новые гаражи призваны сделать эти моменты более приятными.