В патче 1.60 для American Truck Simulator будет улучшена система раскрасок для компании игрока

Сегодня разработчики поделились более подробной информацией о системе раскрасок для компании игрока в патче 1.60.

Разработчики уже довольно давно хотели расширить и улучшить возможности игроков представлять свои внутриигровые транспортные компании. После более чем года разработки, ставшей проектом, созданным специально для сообщества ATS, наконец можно посмотреть на результаты.

В обновлении 1.60 игроки смогут персонализировать свои грузовики и прицепы с помощью совершенно новой коллекции раскрасок в стиле различных компаний, вдохновленных фирменными символами, доступными при создании профиля водителя. Эти дизайны придадут вашему автопарку более целостный и профессиональный визуальный стиль, органично вписываясь в мир American Truck Simulator.

В процессе разработки одним из главных приоритетов было обеспечение уникальности каждой покраски в зависимости от типа прицепа. Вместо того чтобы просто использовать один дизайн для всех моделей прицепов, команды тщательно адаптировали цветовую схему каждой компании к конкретным формам и деталям различных типов прицепов.

Независимо от того, перевозите ли вы грузы цистерной, транспортируете материалы самосвалом или буксируете традиционный фургон, каждый вариант имеет свои уникальные детали и компоновку. Дизайнеры уделили пристальное внимание каждой поверхности, изгибу и элементу, чтобы конечный результат выглядел аутентично и визуально сбалансированно во всем автопарке.

Игроки, знакомые с этой функцией в Euro Truck Simulator 2, также почувствуют себя как дома благодаря возможностям персонализации, включенным в ATS. Для каждой раскраски грузовика компании предусмотрено четыре предустановленных цветовых варианта, что позволяет игрокам сразу выбрать один из множества стилей, сохраняя при этом единый фирменный стиль.

Независимо от того, создаете ли вы совершенно новую компанию или обновляете свою существующую, эти новые варианты раскраски помогут сделать ваши поездки еще более индивидуальными.