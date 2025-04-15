В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за руль легковушки

Почти месяц назад разработчики American Truck Simulator из студии SCS Software опубликовали короткий тизер с ревом мотора, который вызвал волну обсуждений и догадок среди фанатов проекта. Теперь тайна раскрыта: студия официально представила крупное обновление под названием Road Trip, которое позволит игрокам путешествовать по США не только на грузовиках, но и на обычных легковых автомобилях.

Как отмечают сами разработчики, Road Trip — это шаг к расширению возможностей симулятора грузоперевозок, который вышел почти 10 лет назад. Помимо привычных 18-колёсных тягачей и доставки грузов, теперь игроки смогут исследовать дороги и пейзажи Америки за рулём пикапа, спорткара или других гражданских транспортных средств. Это решение, по мнению SCS Software, должно заинтересовать как давних поклонников симулятора, так и тех, кто только открывает для себя мир ATS.

Обновление пока находится на ранней стадии разработки, но уже известно, что в игру планируют добавить новые механики, связанные с исследованием мира. Одной из таких идей станет "журнал путешественника", с помощью которого можно будет собирать тематические открытки, открывая уникальные места на карте.

Разработчики подчёркивают, что проект Road Trip не означает отказ от основной концепции игры. Над направлением продолжит работать отдельная команда, тогда как основное внимание других подразделений по-прежнему будет сосредоточено на грузоперевозках.

С момента выхода в 2016 году American Truck Simulator многим запомнился не только как симулятор работы дальнобойщика, но и как игра о медитативных, неспешных путешествиях по бескрайним дорогам США. Похоже, теперь у игроков появится возможность отправиться в такие поездки без давления времени и строгих маршрутов. Road Trip может стать новой точкой роста для всей серии.