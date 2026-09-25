Вышло дополненеие South Dakota для American Truck Simulator - дополнение принесло Рашмор, Блэк-Хилс и новый ивент

Дополнение South Dakota для American Truck Simulator уже доступно в Steam. Оно приносит локальные отрасли, бескрайние прерии, живописные пейзажи и одни из самых узнаваемых достопримечательностей США.

Игроков ждут 13 воссозданных городов, включая Су-Фолс, Рапид-Сити и Пирр, а также 21 живописный городок и поселение вроде Хот-Спрингс, Уолла и Стерджиса. Дорожная сеть охватывает около 680 миль реальных трасс с выездами в Монтану, Вайоминг, Небраску и Айову.

Среди узнаваемых мест — гора Рашмор, кукурузный дворец, водопады Су-Фолс и скульптура "Достоинство Земли и Неба"

Грузы можно доставлять на 10 особых складов, а среди новых отраслей — производство прицепов, жилищное строительство и крупный пищевой комплекс в Су-Фолс. Также стоит исследовать Блэк-Хилс, Бедлендс и окрестности Ревы: от скальных формаций и лесистых холмов до открытых равнин и оживлённых городов.

Одновременно стартует событие World of Trucks — Cruising South Dakota. Чтобы выполнить личную цель, нужно доставить грузы в все 13 городов Южной Дакоты или из них: за это дадут достижение World of Trucks и покраску для грузовика Call of the Badlands. Общая цель — проехать 150 миллионов миль в рамках доставок в любой город штата или из него.