Знакомство с командой разработчиков по будущему DLC Миссури

Не так давно мы анонсировали новое дополнение к American Truck Simulator, расширение карты Миссури. Похоже, сейчас самое подходящее время представить героев, усердно работающих над тем, чтобы как можно скорее доставить дополнение нашему сообществу #BestCommunityEver!

Патрик

Сразу после проведения исследования стало очевидно, что Миссури - интересный штат, который может многое предложить для нашей игры. Как руководитель и недавний посетитель Миссури, я стремлюсь выпустить красивое дополнение, полное лесной природы, холмов, приятных видов и интересных городов. Наконец-то мы приблизились к реке Миссисипи, которая всегда была для меня большой вехой.

Пока что мы пытаемся придумать, как втиснуть столько красоты в нашу шкалу и не упустить ничего важного. Я довольно часто смотрю обсуждения на форуме, чтобы понять, чего ожидают игроки, и пытаюсь найти оптимальные решения вместе с другими. Мы стараемся изо всех сил, Миссури этого заслуживает.

Павел

Прошло три года с тех пор, как я начал работать в SCS Software в качестве дизайнера карт. Сегодня я сталкиваюсь с самым большим испытанием в своей карьере. Сент-Луис - действительно большой город. Тем не менее, я полюбил это, потому что я был там в реальной жизни и видел все, что я создаю, своими собственными глазами. Что мне больше всего нравится, так это техническая сторона работы и возможность глубоко погрузиться в двигатель, достичь его пределов и передать опыт новым коллегам. Мне больше всего нравятся города и стоянки грузовиков, потому что это технически сложные задачи.

Лукаш

Мое путешествие в SCS Software началось во время выхода дополнения Colorado, где я экспериментировал со своими первыми проселочными дорогами и небольшими городами. С тех пор я был частью команд по составлению карт Техаса и Канзаса. Я всегда ищу новые задачи. Сразу после Амарилло, Корпус-Кристи и некоторых районов Хьюстона мне больше всего понравился Канзас-Сити. В предстоящем дополнении к Миссури я буду работать над чем-то уникальным в плане пользовательских складов, чего вы можете ожидать с нетерпением!

Дубак

Я работаю в компании уже шесть лет, и с каждым годом работа становится все интереснее. Я работал над дополнениями для Орегона, Вашингтона, Колорадо, Техаса и Канзаса, где больше внимания уделял городам и складам. В Миссури я буду работать в Спрингфилде, где вас ждет множество интересных мест.

Якуб

После "Канзаса" дополнение "Миссури" - мой второй проект в качестве дизайнера карт в SCS. Хотя сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее в процессе создания интересной среды для игрока, я все еще пытаюсь бросить вызов самому себе и раздвинуть границы возможного. В Миссури я действительно надеюсь, что смогу передать дух US-36 и города Сент-Джозеф и донести до вас скрытую красоту этих неприметных мест таким образом, чтобы воздать им должное, которого они заслуживают.

Эл

Прошло чуть больше 4 лет с тех пор, как я присоединилась к SCS в качестве дизайнера карт в 2019 году. Моя основная ответственность за Миссури - это город Джоплин и прилегающие к нему дороги. Помимо карты, я также сосредотачиваюсь на выборе универсальных моделей, которые лучше всего подошли бы для нашего DLC, которые позже создаются нашей потрясающей командой по 3D-графике. Больше всего мне нравится создавать небольшие города и поселения, поскольку они обычно имеют очень уникальную архитектуру и атмосферу.

Якуб

Я очень увлечен работой над Миссури, поскольку она почти разительно отличается от того, над чем я работал раньше. Добавлю к этому, что мне впервые придется ломать голову над созданием города. так что я рад видеть результат этого. Я по-прежнему с нетерпением жду возможности поработать на межштатных и шоссейных дорогах, поскольку считаю, что это то, в чем я наиболее искусен.

Фальда

Я отвечаю за половину пользовательских складов для Миссури. Я создал некоторые из них для Канзаса, а затем для Небраски, но сейчас я работаю над несколькими складами, о которых еще не было объявлено. Эти новые склады принесут игрокам новые испытания и новый опыт. Это то, что мне больше всего нравится в этой работе, потому что создание сложных макетов заставляет меня думать о том, как игроки отреагируют на все, что я для них приготовил.

Филип

В Миссури я с нетерпением жду возможности создать Кейп-Жирардо, неповторимый город на реке Миссисипи. Я надеюсь воплотить гениальные локации прибрежного городка как в более промышленных районах, так и в городской части города.

Секи

В этом месяце мне исполнилось 8 лет в SCS. Как руководителю проекта DLC, у меня есть возможность влиять на то, какие потрясающие достопримечательности, отрасли промышленности, статуи, фрески и другие здания войдут в дополнение. Я отвечаю за идеальное состояние этих 3D-моделей, таких как арка ворот Сент-Луиса, Капитолий Джефферсона или Спрингфилдское метро, с которыми вы сталкиваетесь в своих путешествиях. Я с нетерпением жду новых возможностей, которые этот штат позволит нам привнести в нашу игру. Я не буду говорить о деталях, чтобы не лишать вас сюрприза. Наша команда сделает все возможное, чтобы это дополнение было как минимум таким же хорошим, как предыдущее.

Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с командой, работающей над расширением штата Миссури.

Если вам нравится Миссури, добавьте его в свой список желаний Steam!