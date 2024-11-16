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Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
5.8 12 оценок

Amerzone: The Explorer's Legacy перенесли на второй квартал 2025 года

Gruz_
Новости

Компания Microids объявила о серьезных изменениях в графике выхода Amerzone: The Explorer's Legacy. Ремейк нарративной головоломки появится на PS5, Xbox Series и PC только во втором квартале 2025 года.

Планировалось, что игра появится в продаже в конце этого месяца, а теперь ее выход откладывается на несколько месяцев. В своем заявлении разработчики выразили сожаление по поводу принятого решения, но подтвердили, что оно было необходимо для достижения желаемого результата.

Мы приняли это решение, чтобы гарантировать игрокам оптимальный игровой опыт и полное погружение в это необыкновенное приключение.

Нам еще предстоит проделать определенную работу, чтобы игра получилась такой, какой мы ее видим: яркой данью уважения Бенуа Сокалю и его творчеству, а также увлекательным путешествием, которое как новые, так и опытные игроки смогут (заново) открыть для себя в самом лучшем виде.

Компания подтвердила, что будет держать сообщество в курсе относительно будущей даты выхода Amerzone: The Explorer's Legacy.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
rmplaton

Лучше уж так, чем выпускать недоделку. Надеюсь, что результат будет хорошим - игра детства все же)

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