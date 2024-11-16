Amerzone: The Explorer's Legacy перенесли на второй квартал 2025 года

Компания Microids объявила о серьезных изменениях в графике выхода Amerzone: The Explorer's Legacy. Ремейк нарративной головоломки появится на PS5, Xbox Series и PC только во втором квартале 2025 года.

Планировалось, что игра появится в продаже в конце этого месяца, а теперь ее выход откладывается на несколько месяцев. В своем заявлении разработчики выразили сожаление по поводу принятого решения, но подтвердили, что оно было необходимо для достижения желаемого результата.

Мы приняли это решение, чтобы гарантировать игрокам оптимальный игровой опыт и полное погружение в это необыкновенное приключение.



Нам еще предстоит проделать определенную работу, чтобы игра получилась такой, какой мы ее видим: яркой данью уважения Бенуа Сокалю и его творчеству, а также увлекательным путешествием, которое как новые, так и опытные игроки смогут (заново) открыть для себя в самом лучшем виде.

Компания подтвердила, что будет держать сообщество в курсе относительно будущей даты выхода Amerzone: The Explorer's Legacy.