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Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
6.5 26 оценок

Новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy показал сравнение с оригиналом

butcher69
Новости

Издательство Microids и разработчики из Microids Studio Paris представили новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy, в котором можно увидеть, как изменилась игра с 1999 года. В ролике сравниваются оригинальная версия и обновленный вариант, который выйдет в 2025 году. Кроме того, уже открыты предзаказы на цифровые версии игры.

Ключевые улучшения ремейка

  • Современная графика – полностью переработанная Амерзона теперь представлена в детализированных 3D-средах с улучшенным освещением.
  • Расширенный сюжет – дополнения в повествовании, улучшенные диалоги и углубленное взаимодействие с персонажами.
  • Обновленный геймплей – переработанное управление и улучшенная механика исследования делают прохождение более удобным.
  • Выбор сложности – режим «Приключение» для любителей сложных головоломок и «Путешественник» для тех, кто хочет насладиться историей.

Демоверсия Amerzone: The Explorer’s Legacy уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, а весь прогресс перенесется в полную версию после релиза. Официальный выход ремейка состоится 24 апреля.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
WerGC

снимаю шляпу вот такие должны выходить улучшенные версии,а не ваши го8но ремастеры

4
rmplaton

Игра детства) Надеялся, что сделают возможность ходить по локациям на WASD, но, судя по видео, официально этого не будет. Но, думаю, модеры "прикрутят" такую возможность довольно быстро - все-таки сами локации трехмерные и движок это вполне позволяют

0
Рикочико

Мне больше визуал оригинала нравится. Переиздание выглядит как любая современная инди игра на UE/Unity. То есть отсутствует авторская работа.
Еще и с первых кадров какая-то отсябятина начинается.

0