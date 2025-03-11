Новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy показал сравнение с оригиналом

Издательство Microids и разработчики из Microids Studio Paris представили новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy, в котором можно увидеть, как изменилась игра с 1999 года. В ролике сравниваются оригинальная версия и обновленный вариант, который выйдет в 2025 году. Кроме того, уже открыты предзаказы на цифровые версии игры.
Ключевые улучшения ремейка
- Современная графика – полностью переработанная Амерзона теперь представлена в детализированных 3D-средах с улучшенным освещением.
- Расширенный сюжет – дополнения в повествовании, улучшенные диалоги и углубленное взаимодействие с персонажами.
- Обновленный геймплей – переработанное управление и улучшенная механика исследования делают прохождение более удобным.
- Выбор сложности – режим «Приключение» для любителей сложных головоломок и «Путешественник» для тех, кто хочет насладиться историей.
Демоверсия Amerzone: The Explorer’s Legacy уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, а весь прогресс перенесется в полную версию после релиза. Официальный выход ремейка состоится 24 апреля.
снимаю шляпу вот такие должны выходить улучшенные версии,а не ваши го8но ремастеры
Игра детства) Надеялся, что сделают возможность ходить по локациям на WASD, но, судя по видео, официально этого не будет. Но, думаю, модеры "прикрутят" такую возможность довольно быстро - все-таки сами локации трехмерные и движок это вполне позволяют
Мне больше визуал оригинала нравится. Переиздание выглядит как любая современная инди игра на UE/Unity. То есть отсутствует авторская работа.
Еще и с первых кадров какая-то отсябятина начинается.