Новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy показал сравнение с оригиналом

Издательство Microids и разработчики из Microids Studio Paris представили новый трейлер ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy, в котором можно увидеть, как изменилась игра с 1999 года. В ролике сравниваются оригинальная версия и обновленный вариант, который выйдет в 2025 году. Кроме того, уже открыты предзаказы на цифровые версии игры.

Ключевые улучшения ремейка

Современная графика – полностью переработанная Амерзона теперь представлена в детализированных 3D-средах с улучшенным освещением.

Расширенный сюжет – дополнения в повествовании, улучшенные диалоги и углубленное взаимодействие с персонажами.

Обновленный геймплей – переработанное управление и улучшенная механика исследования делают прохождение более удобным.

Выбор сложности – режим «Приключение» для любителей сложных головоломок и «Путешественник» для тех, кто хочет насладиться историей.

Демоверсия Amerzone: The Explorer’s Legacy уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, а весь прогресс перенесется в полную версию после релиза. Официальный выход ремейка состоится 24 апреля.