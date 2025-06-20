ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
6.9 44 оценки

Ремейк культовой адвенчуры Amerzone - The Explorer's Legacy получил хвалебный трейлер

monk70 monk70

Microids представила хвалебный трейлер для Amerzone – The Explorer's Legacy, которая была высоко оценена как прессой, так и игроками. В этом новом видео подчеркивается восторженный прием культового приключения Бенуа Сокаля, отмеченного своей особой атмосферой, ярким художественным руководством и захватывающим повествованием.

Вдохновляясь полной раскаяния историей павшего исследователя, играйте за журналиста в поисках приключений и правды, открывая забытую землю, Амерзон. Вам нужно будет окунуться в прошлое и исследовать остатки этой земли, полной секретов. Найдете ли вы ключ к тайне Больших Белых Птиц, эндемичного вида Амерзон?

Amerzone - The Explorer’s Legacy доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК в Steam, GOG, EGS.

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

начал в нее играть, пока только в начале еще . норм игра, хоть и от 1 лица // Илья Прохоров

3
Пользователь ВКонтакте

Тебе здесь не заплатят, ты пабликом ошибся // Andrey Nikiforov

3
Пользователь ВКонтакте

Медицина в России // Andrey Nikiforov

3