ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
5.5 15 оценок

Ремейк приключенческой игры Бенуа Сокаля Amerzone: The Explorer's Legacy выйдет в конце апреля

butcher69
Новости

Ремейк приключенческой игры Бенуа Сокаля Amerzone: The Explorer's Legacy выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam) 24 апреля. Издатель Microids и разработчик Microids Studio Paris объявили о скором релизе и доступности демоверсии на всех платформах. Прогресс, достигнутый в демоверсии, будет перенесен в полную версию игры.

В Amerzone: The Explorer's Legacy игрокам предстоит отправиться в мистическое путешествие по таинственному латиноамериканскому миру, где природа отвоевала свои позиции. В роли отважного журналиста, выполняющего последнее желание легендарного исследователя, вам предстоит разгадать тайны прошлого Амерзоны. Исследуйте древние руины, решайте головоломки и раскройте правду о мифических белых птицах.

Ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy предложит игрокам обновленные головоломки, совершенно новые испытания и улучшенный игровой процесс. Взаимодействуйте с интересными персонажами, у каждого из которых своя история и мотивы, чтобы исправить ошибки прошлого и создать новое наследие.

Ключевые особенности игры:

  • Исследование древней земли, полной секретов, с реалистичным окружением и жуткой атмосферой.
  • Многочисленные загадки, которые помогут раскрыть тайну больших белых птиц.
  • Увлекательные и сложные персонажи, с которыми можно взаимодействовать.
2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ясос Убибу

Как же мало я знаю игр..

0
Ganwor

Надеюсь до Syberia 1 и 2 когда нибудь доберутся. Хотя бы в качестве ремастера.

0