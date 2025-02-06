Ремейк приключенческой игры Бенуа Сокаля Amerzone: The Explorer's Legacy выйдет в конце апреля

Ремейк приключенческой игры Бенуа Сокаля Amerzone: The Explorer's Legacy выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam) 24 апреля. Издатель Microids и разработчик Microids Studio Paris объявили о скором релизе и доступности демоверсии на всех платформах. Прогресс, достигнутый в демоверсии, будет перенесен в полную версию игры.

В Amerzone: The Explorer's Legacy игрокам предстоит отправиться в мистическое путешествие по таинственному латиноамериканскому миру, где природа отвоевала свои позиции. В роли отважного журналиста, выполняющего последнее желание легендарного исследователя, вам предстоит разгадать тайны прошлого Амерзоны. Исследуйте древние руины, решайте головоломки и раскройте правду о мифических белых птицах.

Ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy предложит игрокам обновленные головоломки, совершенно новые испытания и улучшенный игровой процесс. Взаимодействуйте с интересными персонажами, у каждого из которых своя история и мотивы, чтобы исправить ошибки прошлого и создать новое наследие.

Ключевые особенности игры: