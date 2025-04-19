Свежий трейлер ремейка Amerzone - The Explorer's Legacy раскрывает главные локации

Amerzone была вдохновлена комиксами Бенуа Сокаля про инспектора Канардо в целом и пятым рассказом серии — L’Amerzone — в частности. Игра вышла в 1999 году, и продалась в количестве свыше 1 млн копий и легла в основу Syberia, а теперь, после 25 лет, она возвращается в улучшенном виде.

События Amerzone разворачиваются в затерянном латиноамериканском регионе Амерзон, где обитают мифические белые птицы. Игрокам предстоит исследовать руины, общаться с колоритными NPC и разгадывать загадки, исследовать руины, решать головоломки, чтобы докопаться до истины.

Ранее выпущенная в Steam демоверсия, вызвала вопросы о техническом состоянии. Игра предлагает два графических режима, и в производительном варианте визуально заметно упрощён. Демо доступно и сейчас, можно оценить начало истории самостоятельно. Разработчики обещают доработки к релизу.

В ремейке будут переработанные головоломки, пугающий и изумительно красивый мир, дополнительные испытания, улучшенные новые функции сценария и текстовый перевод на русский.

Ремейк Amerzone: The Explorer’s Legacy поступит в продажу 24 апреля 2025 года для ПК (в Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X\S.