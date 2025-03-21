В Steam раздают культовую адвенчуру от Бенуа Сокаля - Amerzone: The Explorer's Legacy

Знаковая приключенческая игра Amerzone: The Explorer’s Legacy, с которой начался путь знаменитого геймдизайнера Бенуа Сокаля, стал бесплатной в цифровом магазине Steam. Это редкая возможность не только познакомиться с классикой жанра, но и навсегда добавить ее в свою библиотеку. Акция продлится с 21 по 24 марта, после чего игра вновь станет платной.
Вышедшая в 1999 году Amerzone заложила основы визуального стиля и повествовательных приемов, которые позже нашли развитие в культовой серии Syberia. В игре рассказывается история журналиста, который отправляется в заброшенный маяк к умирающему путешественнику Александру Валембуа. Он узнает о загадочной экспедиции в далекую страну Амерзон, в ходе которой было похищено яйцо легендарных Белых птиц. Теперь судьба этих существ — в руках игрока.
Творческое наследие Бенуа Сокаля оставило неизгладимый след в индустрии, вдохновляя разработчиков и художников на создание глубоких, атмосферных миров. Amerzone стала отправной точкой этого пути, а позднее именно благодаря Сокалю приключенческие игры снова обрели популярность.
Уже 24 апреля выйдет ремейк Amerzone, который предложит обновленную графику, улучшенные механики и переосмысленный дизайн. Но прежде чем оценить современную версию, у игроков есть шанс прикоснуться к оригиналу и увидеть, с чего начинался путь мастера.
Оценка IGN: 5.5/10
https://www.ign.com/articles/1999/12/02/amerzone
Степной Волк, Гессе, шедевральна, а чтобы оценить Кафку нужно быть подкованным в экцестенциализме, тот же Хэм пишет просто и лаконично. Но тебе камню это не дано! так же как не дано даже оценить великое! Ты любое из перечисленного прочтешь и ничего не поймешь, даже суть. Смекаешь? Оценки кто ставит? Такие же пустые как и ты.
(рукалицо)
я думал таких шизов уже не осталось) или они все забитые сидят, от осознания своего бессмысленного существования. хотя, таким это не понять, они за чтива беспонтовые и ни кому не нужные втирают в интернетиках
завлекалочка к тому же лишь в аренду впрочем в Стиме любая игра это аренда а не покупка.
а что за культ?
Стим как всегда одну парашу раздаёт, ничего годного.
Во первых, Стим почти никогда ничего не раздает, ему это не надо в отличие от ЕГС. Во вторых, раздает издатель игры, не только в Стиме, но и в ГОГ
спс. забрал.
как будто в егс не парашу раздают
точно также либо инди мусор, который в жизни не запустишь, либо древние АА и ААА игры, которые ты ещё 10 лет назад прошёл
знаешь, что стиму надо? оплату сделать. в егс её вот даже не отключали. до сих пор можно с карты МИР оплатить
стим это помойка, которой плевать на вас клоунов, пока вы бабки несёте жирному ленивому габену, который за 20 лет даже одну игру выкакать не может
даже скины для кс и доты рисуют комьюнити, а не работники вальве
это самая бездарная студия
Помню эти гЫвноквесты от первого лица, начало 00. Листаешь статичные картинки - слайды, занимаешься унылым пиксельхантингом. Редкостные помои. Не понимаю как людишки наяривали на Мист/Атлантис/Дракула и их клоны.