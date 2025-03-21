В Steam раздают культовую адвенчуру от Бенуа Сокаля - Amerzone: The Explorer's Legacy

Знаковая приключенческая игра Amerzone: The Explorer’s Legacy, с которой начался путь знаменитого геймдизайнера Бенуа Сокаля, стал бесплатной в цифровом магазине Steam. Это редкая возможность не только познакомиться с классикой жанра, но и навсегда добавить ее в свою библиотеку. Акция продлится с 21 по 24 марта, после чего игра вновь станет платной.

Вышедшая в 1999 году Amerzone заложила основы визуального стиля и повествовательных приемов, которые позже нашли развитие в культовой серии Syberia. В игре рассказывается история журналиста, который отправляется в заброшенный маяк к умирающему путешественнику Александру Валембуа. Он узнает о загадочной экспедиции в далекую страну Амерзон, в ходе которой было похищено яйцо легендарных Белых птиц. Теперь судьба этих существ — в руках игрока.

Творческое наследие Бенуа Сокаля оставило неизгладимый след в индустрии, вдохновляя разработчиков и художников на создание глубоких, атмосферных миров. Amerzone стала отправной точкой этого пути, а позднее именно благодаря Сокалю приключенческие игры снова обрели популярность.

Уже 24 апреля выйдет ремейк Amerzone, который предложит обновленную графику, улучшенные механики и переосмысленный дизайн. Но прежде чем оценить современную версию, у игроков есть шанс прикоснуться к оригиналу и увидеть, с чего начинался путь мастера.