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Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
5.9 8 оценок

Вышел сюжетный трейлер ремейка Amerzone - первого квеста автора Syberia

Simple Jack
Новости

Издатель Microids опубликовал сюжетный трейлер Amerzone: The Explorer’s Legacy — ремейка квеста от первого лица, вышедшего в 1999 году. Главные герой — молодой журналист, который отправляется в загадочную страну Амерзон в Латинской Америке. Авантюрист должен исправить последнюю волю пожилого исследователя Александра Валембуа, который когда-то давно украл нечто важное из тех таинственных краев и теперь хочет исправить ошибку.

Amerzone: The Explorer’s Legacy выйдет в конце 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X (во время анонса в списке платформ значилась и Series S, но теперь пропала). Над ремейком работает Microids Studio Paris. Команда не только улучшит графику, но также осовременит головоломки и добавит новые загадки.

Автором оригинальной Amerzone был легендарный французский гейм-дизайнер и художник Бенуа Сокаль. Квест стал его первой игрой, а через три года после релиза разработчик выпустил свое самое известное творение — Syberia. Интересный факт: ее действие разворачивается во вселенной Amerzone.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BrokVud

Это там где почтальон вначале приезжал?

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