Сюрреалистичная RPG amFM с прыжками между измерениями получила новый трейлер

Что получится, если смешать конструктор безумных механизмов, путешествия между измерениями и ролевую игру? Примерно amFM — необычный проект, новый трейлер которого показали на презентации Critical Reflex Time Showcase 2026.

Главная особенность игры — возможность в любой момент переключаться между измерениями и самостоятельно создавать устройства для уничтожения противников. Вместо привычных мечей и заклинаний здесь предлагают собирать сложные механизмы, экспериментировать с их конструкцией и искать самые изобретательные способы расправы над врагами.

Правда, противники не собираются покорно участвовать в экспериментах. Они будут сопротивляться, поэтому машины придётся постоянно переделывать и совершенствовать. Всё это происходит в причудливом мире, где сюрреалистичные образы соседствуют с довольно мрачным юмором.

amFM разрабатывается для PC и Xbox Series X|S. Точную дату выхода авторы пока не назвали.