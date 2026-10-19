Авторы коллекционной экстракшн-RPG Amiko Legends выпустили демоверсию в Steam и раскрыли детали релиза

Студия Aurory выпустила обновленную демоверсию проекта Amiko Legends в рамках фестиваля Steam Next Fest. Игра представляет собой редкий гибрид пошаговой ролевой игры про коллекционирование существ в духе Pokemon и хардкорных механик эвакуации, где каждая экспедиция сопряжена с постоянным риском потерять собранную добычу.

Действие игры разворачивается в диком мире Okima, меняющемся под влиянием действий игроков. Пользователям необходимо приручать диких созданий, добывать редкие ресурсы и вступать в пошаговые тактические сражения Blitz. Главная особенность игрового процесса заключается в жестких правилах вылазок: сохранить найденные предметы, улучшения и пойманных монстров удастся только в случае успешного отхода к контрольным точкам.

Свежая пробная версия получила масштабные изменения по сравнению с закрытой бетой, проходившей летом 2026 года. Персонаж под управлением игрока научился прыгать, что позволило переработать дизайн локаций первого биома с акцентом на вертикальность и скрытые тайники. Кроме того, разработчики внедрили одиночные испытания, расширили систему прокачки редкости питомцев через рецепты крафта, обновили эффекты негативных статусов в бою и провели балансировку десятка боевых существ.

На фоне растущих споров вокруг применения искусственного интеллекта в игровой индустрии создатели отдельно прояснили позицию по графическому оформлению проекта.

Весь визуальный ряд, персонажи, существа, окружение и арт в целом созданы настоящими художниками.

- Команда разработчиков Aurory

В отличие от большинства современных экстракшн-проектов, Amiko Legends создается как премиальная игра с единовременной покупкой в Steam без элементов условно-бесплатной модели. Текущая демоверсия поддерживает только одиночное исследование, мультиплеерный режим сражений между игроками и английский язык интерфейса. Поддержка геймпадов и кооперативный режим против окружения появятся позже.

Ознакомительная сборка пробудет на площадке Valve ограниченное время, а накопленный прогресс не перенесется в релизную версию из-за запланированной переработки экономики. Выход Amiko Legends в раннем доступе на PC намечен на конец 2026 года, тогда как полноценная премьера версии 1.0 запланирована на 2027 год.