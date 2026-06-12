Состоялся анонс ролевой игры Amiko Legends со сбором существ и элементами экстракшена

В цифровом магазине Steam появилась официальная страница новой бесплатной ролевой игры Amiko Legends, разработкой и изданием которой занимается студия Aurory. Проект предложит игрокам исследование открытого мира, сбор уникальных существ и элементы жанра экстракшен-RPG.

Игровой процесс Amiko Legends строится вокруг механики поиска и приручения диких существ, называемых амико. Каждое существо обладает уникальным характером, врожденными способностями, стихийными атрибутами и звездным рейтингом, что влияет на общую стратегию во время экспедиций. Игрокам предстоит формировать свои команды, адаптируя состав под различные боевые ситуации и особенности окружающей среды.

Основной упор в игре сделан на концепцию риска и успешной эвакуации добытых ресурсов. Пользователи отправляются в экспедиции по дикому миру под названием Окима, где все найденные сокровища и прирученные существа можно сохранить только в случае успешного возвращения на базу. Мир игры меняется в зависимости от совместных действий сообщества, что напрямую влияет на популяции амико и состояние местных экосистем.

Проект разрабатывается для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows 11. На старте в игре будет представлен одиночный режим, а также сетевые сражения в формате игрок против игрока. В настоящий момент на странице игры в Steam указана поддержка только английского языка, а локализация на русский язык отсутствует. Точная дата релиза игры пока не сообщается, однако разработчики уже опубликовали системные требования проекта.

Для запуска Amiko Legends на минимальных настройках графики пользователям потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT. Рекомендованные системные требования включают процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.