Кооперативный хоррор-шутер на выживание Ammo and Oxygen покинул ранний доступ

Инди-студия Juvty Worlds представила Ammo and Oxygen 1.0, кооперативный шутер на выживание, который сочетает дух старой школы Helldivers и атмосферу хоррора в стиле Dead Space. После почти года в раннем доступе игра получила полноценный релиз с улучшенной механикой, балансом и новыми уровнями истории.

В отличие от Helldivers, где игрокам приходится справляться с бесконечными ордами, Ammo and Oxygen делает упор на выживание и осторожность. Игрокам предстоит следить за ключевыми ресурсами — патронами, кислородом и энергией — и действовать скрытно, чтобы минимизировать угрозу от врагов. Иногда открытая схватка неизбежна, но для этого в арсенале есть гранатометы, энергетические щиты, очки ночного видения, катаны и другие инструменты.

Особенностью игры является система прогрессии: собранные ресурсы можно использовать для создания уникального оружия, улучшения арсенала и прокачки навыков персонажа. Это делает каждое прохождение уникальным и требует стратегического подхода.

Версия 1.0 улучшает видимость препятствий, проходов и информации, вводит новые учебные пособия и завершает сюжетную кампанию. Поддерживается кооператив на четырех игроков через Steam Remote Play или локально, а полная онлайн-поддержка обещана в будущем.

Ammo and Oxygen уже доступна в Steam со скидкой 20%, предлагая фанатам Helldivers и любителям хоррора шанс погрузиться в напряженный кооперативный экшен с вниманием к ресурсам и тактике. Это смесь классической тактической игры и хоррора, где каждая ошибка может стоить жизни.