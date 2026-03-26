Хоррор Amnesia: Rebirth 30 апреля доберётся до Switch 2

Первоначально выпущенная в октябре 2020 года на консолях и ПК, игра в жанре survival horror от Frictional Games скоро вернётся в новой версии. Amnesia: Rebirth выйдет 30 апреля на Switch 2.

Владельцы этой версии получат доступ ко всему контенту, доступному на других платформах. Также был выпущен трейлер, дающий нам первое представление о версии для Switch 2.

Amnesia: Rebirth — третья часть серии survival horror от первого лица, запущенной в 2010 году. В отличие от предыдущей части, игра создана студией Frictional Games, авторами серий Amnesia: The Dark Descent и Penumbra.

Действие Amnesia: Rebirth разворачивается в алжирской пустыне. Однако это не полноценное продолжение Amnesia: A Machine for Pigs, а новая игра в той же вселенной. В третьей части серии мы играем за Таси Трианон, которая ничего не помнит о своем прошлом и отправляется в ужасающее, опасное приключение.