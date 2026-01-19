Amnesia без ужаса: для The Bunker вышел мод, превращающий страх в веселье

Для Amnesia: The Bunker вышел глобальный мод Amnesia: The Drist Of Artemiy, который радикально меняет привычный тон игры. Вместо гнетущего ужаса автор предлагает более лёгкое и развлекательное восприятие происходящего. Модификация включает авторскую озвучку персонажей, полностью оригинальные текстуры, созданные главным разработчиком, а также новый эмбиент и музыкальное сопровождение.

Важно отметить, что мод обладает собственным лором, который в отдельных моментах может расходиться с каноном оригинальной Amnesia. Это не ошибка, а осознанное творческое решение. На данный момент доступна версия 1.0, однако в будущем разработчик планирует выпуск обновлений с новым контентом. Найти мод можно вот тут.