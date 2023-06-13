Amnesia: The Bunker получила крупное обновление 1.1, которое устраняет множество ошибок ©

Amnesia: The Bunker, игра в жанре ужасов от первого лица, действие которой происходит в бункере Первой мировой войны, недавно получила обновление 1.1, направленное в основном на исправление множества ошибок и улучшение механики игрового процесса. В игре игроки сталкиваются с грозным монстром, управляемым искусственным интеллектом, используя инструменты, созданные предметы и освещение в качестве важнейших тактик выживания.

Обновление устраняет множество проблем, которые ранее беспокоили игроков. Среди решенных проблем - ошибки, связанные с переходом на новый уровень и нарушением поиска пути ИИ монстра. Редактор уровней, важный инструмент для создателей модов, теперь работает так, как ожидалось, а ошибка, из-за которой лампа застревала во время загрузки уровня, устранена.

Обновление также повлияло на поведение NPC в игре. В частности, реакция заключенных была изменена: теперь они не кричат в панике при попадании газовой гранаты. Это изменение предоставляет альтернативный способ справиться с ними, не привлекая внимания монстра. Аналогичным образом была устранена предыдущая проблема, когда силуэты в тумане бешено бегали по кругу после ранения стрелка.

Также были исправлены проблемы с управлением и интерфейсом. Исправлена проблема с функцией alt-tab при принятии изменений в привязках клавиш. Обновление также исправляет предыдущую ошибку, когда игроки могли найти дополнительную карманную сумку сверх доступных слотов инвентаря в легком режиме.

Что касается внутриигрового окружения и интерактивности, обновление исправляет несколько ошибок, которые влияли на навигацию и продвижение игрока. Устранена проблема, когда монстр мог застрять в комнате с картой технического обслуживания после разрушения стола из-за неразрушимого яда с тканью.

Среди других значительных исправлений ошибок - способность монстра пролезать сквозь двери, в частности, в дверь безопасной комнаты. Кроме того, исправлены некоторые двери в зоне технического обслуживания, которые не могли быть полностью открыты, что приводило к застреванию сталкера. Улучшено вращение комбинаций шкафчиков с помощью колеса прокрутки.

Эти доработки подчеркивают стремление разработчиков улучшить геймплей и предоставить игрокам Amnesia: The Bunker лучший опыт. Полные примечания к патчу доступны по ссылке.