Авторы Amnesia: The Bunker организовали конкурс для создателей модов, где предлагают им развить идею хоррора ©

Хоррор Amnesia: The Bunker с момента релиза обладает встроенной поддержкой пользовательских модификаций, и чтобы подогреть интерес сообщества, авторы игры организовали специальный конкурс. Студия Frictional Games объявила о проведении Frictional Mod Jam 2023, где энтузиасты смогут проявить творческую свободу и тем самым продолжить идеи оригинальной игры.

Главной темой конкурса для авторов модификаций станет "Ужасы войны". До 10 сентября игроки смогут отправлять разработчикам свои работы, где они могут совершенно свободно интерпретировать Amnesia: The Bunker и расширять задумку хоррора. Победители Frictional Mod Jam 2023 будут выбраны лично сотрудниками Frictional Games, которые будут оценивать дизайнерские и технические нововведения в модах. Каждому победителю конкурса разработчики отправят небольшой фанатский набор с мерчем по Amnesia: The Bunker и подарят Steam-ключ на любую игру студии.

Как отметили в Frictional Games, многие сотрудники студии были впечатлены первыми выпущенными модами для Amnesia: The Bunker. Хоррор даже спустя месяц остается популярен среди сообщества мастерской Steam и за его пределами. Этим конкурсом они хотят по-своему отблагодарить фанатов и дать им мотивацию продолжить экспериментировать с возможностями игрового движка HPL.