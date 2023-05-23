Демоверсия жуткого хоррора Amnesia: The Bunker уже доступна в Steam ©

Если вы готовы пощекотать свои нервишки, то прямо сейчас можно загрузить демоверсию ожидаемого хоррора Amnesia: The Bunker. Любой желающий может перейти на страничку игры в Steam и загрузить небольшой пролог, дабы ознакомиться с началом игры, а также оценить ее работоспособность на своем "железе".

Amnesia: The Bunker отправляет игроков во времена Первой мировой войны, где они воплощаются в Анри Клемана - французского солдата, оказавшегося запертым в заброшенном военном бункере. Однако он там оказался не один. В этом нелинейном полуоткрытом "мире" бункера игроки должны использовать свои навыки и ресурсы, чтобы обмануть и убежать от пугающих существ, которые непрестанно преследуют и изучают действия главного героя. Бункер представляет собой сложный лабиринт, полный ловушек и других опасностей, которые подстерегают солдата на каждом шагу.

Напомним, что официальный релиз Amnesia: The Bunker запланирован на 6 июня 2023 года. Игра станет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на консолях: Xbox и PlayStation.