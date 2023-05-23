Демоверсия жуткого хоррора Amnesia: The Bunker уже доступна в Steam

Если вы готовы пощекотать свои нервишки, то прямо сейчас можно загрузить демоверсию ожидаемого хоррора Amnesia: The Bunker. Любой желающий может перейти на страничку игры в Steam и загрузить небольшой пролог, дабы ознакомиться с началом игры, а также оценить ее работоспособность на своем "железе".
Amnesia: The Bunker отправляет игроков во времена Первой мировой войны, где они воплощаются в Анри Клемана - французского солдата, оказавшегося запертым в заброшенном военном бункере. Однако он там оказался не один. В этом нелинейном полуоткрытом "мире" бункера игроки должны использовать свои навыки и ресурсы, чтобы обмануть и убежать от пугающих существ, которые непрестанно преследуют и изучают действия главного героя. Бункер представляет собой сложный лабиринт, полный ловушек и других опасностей, которые подстерегают солдата на каждом шагу.
Напомним, что официальный релиз Amnesia: The Bunker запланирован на 6 июня 2023 года. Игра станет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на консолях: Xbox и PlayStation.
Установил демку но ещё не играл т.к пришлось танцевать с бубном для настройки, в игре можно установить только фиксированную частоту кадров (спасибо хоть что есть 60) но при вертикальной синхронизации дикие просадки до 40фпс прям сразу, отключение вертикалки решает проблему но появляются разрывы кадров, на амдшных картах есть enhanced sync но он почему то не работает в этой игре, freesync дает заметные "рывки" решил проблему выставив значение в rivatuner в параметре scanline sync в -20 (минус 20) при разрешении 4к (в 1080p возможно нужно будет другое значение)