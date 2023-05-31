Фредрик Олссон рассказал о ключевых аспектах грядущего хоррора Amnesia: The Bunker ©

Креативный директор Frictional Games Фредрик Олссон раскрыл несколько важных моментов, которые нужно знать, прежде чем отправляться к приключениям хоррора Amnesia: The Bunker. В первую очередь было подмечено, что новой части игроку не стоит ждать никакой помощи. То есть нам предстоит самостоятельно исследовать бункер и пытаться понять, что делать дальше, дабы продвинуться в прохождении. Судя по всему, не стоит ждать каких-то подсказок, ведь "это очень сложная игра".

В игре присутствую иммерсивные элементы, поэтому игрокам не стоит бояться экспериментов с предметами, ибо возникшие идеи по каким-либо действиям могут быть более чем полезны. Однако не стоит забывать о том, что все ресурсы имеют свойство исчерпываться, поэтому нужно находить некий баланс, дабы не остаться без жизненно важных вещей в инвентаре.

Также Фредрик подметил, что в Amnesia: The Bunker мы сможем выбрать одну из трех режимов сложности:

Легкий - топлива хватает на более длительное время, генераторы работают дольше, а сам монстр не такой агрессивный, как задумывали разработчики

Обычный - это сбалансированный режим сложности, где вам все еще не так сложно, но и уже возникают трудности. Фредрик сразу предупредил, что на обычной сложности игроки должны готовиться к тому, что периодически их персонаж будет погибать.

Сложный - это режим, который раскрывает игру так, как задумали ее авторы. На данной сложности нужно быть начеку, постоянно экспериментировать с ресурсами, но при этом не забывать о том, что их критически мало. Тем не менее креативный директор подметил, что все же лучше начать именно с обычного режима.

Помимо всего прочего, Фредрик Олссон рассказал, что спустя некоторое время после выхода Amnesia: The Bunker получит обновление, которое внесет в игру два абсолютно новых игровых режима, один из которых пользовательский, с возможность настроить все так, как угодно. Касаемо реиграбельности, новая часть Amnesia предлагает самые разнообразные ситуации, которые могут возникать из-за нелинейности действий монстра. То есть он не привязан к определенному списку действий или сценарию, а скорее реагирует именно на действия игрока.