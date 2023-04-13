Хоррор Amnesia: The Bunker может не появится в каталоге Game Pass ©

Разработчики из студии Frictional Games взяли дополнительное время на полировку своего нового детища — хоррора Amnesia: The Bunker. Новая часть знаменитой серии теперь выйдет на неделю позже, однако это не единственное изменение в планах студии. Геймеры обратили внимание, что из официальных материалов Amnesia: The Bunker пропало упоминание Game Pass, хотя хоррор должен был выйти там на релизе.

Еще в декабре прошлого года, когда был опубликован первый трейлер Amnesia: The Bunker разработчики сообщили, что проект вместе с релизом будет сразу добавлен в каталог бесплатных игр по подписке Game Pass. После этого, в студии несколько раз подтверждали выход проекта для подписчиков сервиса, но недавно о нем пропали все упоминания.

В последнем трейлер Amnesia: The Bunker подписка Game Pass больше не указывалась, также упоминания о ней пропали в официальном пресс-релизе игры. Теперь там утверждается, что хоррор выйдет в Steam, EGS, GOG, PlayStation и Xbox One. Кроме этого, разработчики удалили в своих социальных сетях пост с информацией о добавлении хоррора в Game Pass. Вероятно, игру придется покупать отдельно или она появится в каталоге позднее. Официально в Frictional Games не комментировали эту информацию.

Amnesia: The Bunker выйдет 23 мая на ПК и консолях.